Kim promete afianzar "de forma irreversible" el estatus nuclear de Corea del Norte

El líder norcoreano Kim Jong Un se ha comprometido a afianzar de manera irreversible el estatus de su país como potencia nuclear. Kim acusó a Estados Unidos de “terrorismo de Estado y agresión” a escala global, en una aparente referencia a la guerra en Oriente Medio, y afirmó que el Norte desempeñará un papel más enérgico en un frente unido contra Washington en medio del aumento del sentimiento antiestadounidense. Sin embargo, Kim no mencionó por su nombre al presidente de Estados Unidos, Donald Trump