Kim Jong Un vota en las elecciones a la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte [ENG]  

Corea del Norte celebra elecciones para la Asamblea Suprema del Pueblo; los medios estatales han mostrado a Kim Jong-un votando en una mina de carbón, aprovechando para destacar el papel de la industria carbonífera en sus planes económicos.
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Ninguna sorpresa. Por supuesto, independientemente de que Corea del Norte tenga un líder autoritario. De hecho, hay más partidos e incluso asientos independientes en la Asamblea, ejemplo rápido de la Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Supreme_People's_Assembly