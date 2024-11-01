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Kim Jong Un vota en las elecciones a la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte [ENG]

Kim Jong Un vota en las elecciones a la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte [ENG]  

Corea del Norte celebra elecciones para la Asamblea Suprema del Pueblo; los medios estatales han mostrado a Kim Jong-un votando en una mina de carbón, aprovechando para destacar el papel de la industria carbonífera en sus planes económicos.

| etiquetas: kim jong un , corea del norte
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10 comentarios
10 2 0 K 139 actualidad
pitercio #1 pitercio
Todos amamos al hipnosapo.
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Blackat #2 Blackat
#1 Me has hecho reir joio! hahahahahaha
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johel #4 johel
#1 todos a votar!  media
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
Un hombre, un voto.
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Supercinexin #3 Supercinexin
Es comunismo: hay una Asamblea o un Congreso donde puede presentarse cualquiera en listas abiertas, me imagino.

Ninguna sorpresa. Por supuesto, independientemente de que Corea del Norte tenga un líder autoritario. De hecho, hay más partidos e incluso asientos independientes en la Asamblea, ejemplo rápido de la Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Supreme_People's_Assembly
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#5 Borgiano
Otro éxito del comunismo.
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NoPracticante #7 NoPracticante
#5 ¿Comunismo? Yo no veo mucha diferencia con una monarquía.
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Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
Sería una comedia, salvo por la cruda realidad de ese régimen infame.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial
El lider supremo elige democraticamente a quien el quiera xD
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Format_C #9 Format_C
Un hombre una papeleta, pero literalmente solo una papeleta para elegir.
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menéame