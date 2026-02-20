Kevin Spacey, actor, en un discurso en Oxford: "La verdad no redime, avergüenza a quienes se equivocaron contigo"

Es un discurso de apertura que el actor pronunció en la Oxford Union Society el pasado 1 de diciembre de 2025 y que se ha vuelto viral ahora. (...) El relato continuó detallando la angustia de enfrentarse a "tres juicios"para finalmente obtener un veredicto que, aunque favorable, resultó estéril ante la implacable maquinaria del prestigio social. Explicó que, a pesar de recibir una "absolución total" y una "disculpa pública" por parte de quienes juzgaron las pruebas con rigor, el castigo definitivo llegó de la mano de los despachos corporativos