Kevin Spacey, actor, en un discurso en Oxford: "La verdad no redime, avergüenza a quienes se equivocaron contigo"

Es un discurso de apertura que el actor pronunció en la Oxford Union Society el pasado 1 de diciembre de 2025 y que se ha vuelto viral ahora. (...) El relato continuó detallando la angustia de enfrentarse a "tres juicios"para finalmente obtener un veredicto que, aunque favorable, resultó estéril ante la implacable maquinaria del prestigio social. Explicó que, a pesar de recibir una "absolución total" y una "disculpa pública" por parte de quienes juzgaron las pruebas con rigor, el castigo definitivo llegó de la mano de los despachos corporativos

joffer
Para uno que aún no ha salido en los papeles de Epstein
ernovation
Considero necesario el tratar con el máximo desprecio a los subnormales que consideran que una acusación equivale a culpabilidad, sin importarles la ausencia de pruebas. Son esta porquería de infraseres los que hacen que el mundo sea una mierda.
