Kelsey Grammer califica a Trump como ‘uno de los mejores presidentes que hemos tenido’ en los Kennedy Center Honors [ENG]

Los galardonados de este año son Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, George Strait, Michael Crawford y los miembros de KISS. En declaraciones a Fox News Digital antes de la cena, Grammer, que asistió acompañado de su hija Faith, calificó a Trump de “extraordinario”. “Creo que es extraordinario. Es uno de los mejores presidentes que hemos tenido. Quizá el mejor. Hay algunas cosas que aún quiere llevar a cabo, y creo que eso es estupendo, pero había una gran dificultad por delante”, afirmó Grammer.
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El actor es una prueba más de que artista y obra pueden disfrutarse (y repudiarse) perfectamente por separado.
Un ejemplo para los demás, ante la duda, preguntarse ¿Que haría Trump en este situación?
Pararse a pensar y hacer todo lo contrario de lo que haría ese viejo loco.