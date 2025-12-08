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Kelsey Grammer califica a Trump como ‘uno de los mejores presidentes que hemos tenido’ en los Kennedy Center Honors [ENG]

Los galardonados de este año son Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, George Strait, Michael Crawford y los miembros de KISS. En declaraciones a Fox News Digital antes de la cena, Grammer, que asistió acompañado de su hija Faith, calificó a Trump de “extraordinario”. “Creo que es extraordinario. Es uno de los mejores presidentes que hemos tenido. Quizá el mejor. Hay algunas cosas que aún quiere llevar a cabo, y creo que eso es estupendo, pero había una gran dificultad por delante”, afirmó Grammer.

| etiquetas: kelsey , grammer , trump , frasier
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
themarquesito #3 themarquesito
Kelsey Grammer es un patético lamebotas
7 K 123
#1 Grahml
Aquí imagen para el que no le tenga identificado  media
6 K 92
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Ningún otro presidente llevó a cabo un Asalto al Capitolio por poner en tela de juicio las elecciones
4 K 80
Thornton #4 Thornton
Un actor de segunda piropeando aun presidente de mierda... :shit:
1 K 32
Mikhail #10 Mikhail
#4 No pienso que sea un actor de segunda, pero el hecho de ser un buen profesional o artista no implica ser buena persona. :-(
1 K 10
babuino #8 babuino
Frasier Crane se robó el show en Cheers. Luego, en Frasier, todavía mejoró.
El actor es una prueba más de que artista y obra pueden disfrutarse (y repudiarse) perfectamente por separado.
2 K 27
#5 Poll
Lo mejor de Trump es que es una guía de estilo, protocolo y política. Hay que conocerlo y estudiarlo bien.
Un ejemplo para los demás, ante la duda, preguntarse ¿Que haría Trump en este situación?
Pararse a pensar y hacer todo lo contrario de lo que haría ese viejo loco.
1 K 22
#11 Albarkas
Como siga tragando lefa así, se va a ahogar...
0 K 16
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Eso deja en muy muy muy muy mal lugar al resto de presidentes de Gringolandia.
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oscarius #6 oscarius
Pues el tipo provoca la misma tirria con su personaje que en la realidad. Hace poco he vuelto a ver algunos episodios de Frasier y la serie refleja un esnobismo clasista de los pudientes, que hecha para atrás...
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Ed_Hunter #7 Ed_Hunter
Habrá vuelto a caer en las drogas.
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menéame