Kelsey Grammer califica a Trump como ‘uno de los mejores presidentes que hemos tenido’ en los Kennedy Center Honors [ENG]

Los galardonados de este año son Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, George Strait, Michael Crawford y los miembros de KISS. En declaraciones a Fox News Digital antes de la cena, Grammer, que asistió acompañado de su hija Faith, calificó a Trump de “extraordinario”. “Creo que es extraordinario. Es uno de los mejores presidentes que hemos tenido. Quizá el mejor. Hay algunas cosas que aún quiere llevar a cabo, y creo que eso es estupendo, pero había una gran dificultad por delante”, afirmó Grammer.