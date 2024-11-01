Kash Patel publica una gráfica de la caída de tasa de homicidios en EEUU, adjudicándoselo erróneamente a Trump [ENG]  

El director del FBI, Kash Patel, ha generado debate en redes sociales tras compartir una gráfica de largo plazo sobre la tasa de homicidios que, según algunos usuarios, termina antes de que comenzara la actual administración, lo que plantea dudas sobre a qué —o a quién— se pretende atribuir esos datos. Patel publicó la gráfica en X con el mensaje “El liderazgo importa”. La imagen muestra las tasas de homicidios en Estados Unidos por cada 100.000 habitantes desde 1900 hasta 2025 y cita como fuente al Council on Criminal Justice (CCJ).