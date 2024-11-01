edición general
Karoline Leavitt vuelve a hacer que las matemáticas “no sean tan grandiosas” con una afirmación ridícula [ENG]

Karoline Leavitt fue objeto de burlas el lunes por lo que los críticos en internet han denominado anteriormente como las “matemáticas MAGA”. Leavitt no llegó tan lejos como Trump, pero sí insistió en que los iban a bajar un “200, 300, 100%”. Leavitt: “Mira, el presidente está totalmente comprometido con arreglar y mejorar el sistema de salud. Se vio cuando consiguió que una de las mayores farmacéuticas prometiera bajar los precios de los medicamentos un 200, 300, 100%.”

#1 Grahml
Ya no se sabe si están recurriendo a algún tipo de ironía, sarcasmo o mensaje oculto, o si directamente son tan estúpidos que ni siquiera saben hacer cuentas matemáticas simples.

x.com/Acyn/status/1975251804964462764


Apuesto por lo último.
themarquesito #3 themarquesito *
#1 Voy a apostar por lo último, con un toque de decir textualmente lo que le piden que diga
skaworld #4 skaworld
#1 #3 Hablan para su publico, lo raro es que no utilicen "turboextreme laser 2000 limit hiperreduction" y un video de Michael Bay con explosiones, solos de guitarra y tiarracas en meneando las domingas
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
Un chascarrillo del bachillerato (tampoco sé si nos estaba vacilando, pero era divertido)

Nos contaba el profesor que en un problema de estadística a uno le daba la probabilidad mayor que uno .. y comentó en el problema "esto es un caso de superprobabilidad"

Este debió emigrar a EEUU y ser profesor de esta gente.
manzitor #2 manzitor
Es total... a esta mujer se le puede aplicar bien el anuncio. youtu.be/YWbgs9jjkpM?si=3btvHXj7nrLNQvSd
