Karoline Leavitt vuelve a hacer que las matemáticas “no sean tan grandiosas” con una afirmación ridícula [ENG]  

Karoline Leavitt fue objeto de burlas el lunes por lo que los críticos en internet han denominado anteriormente como las “matemáticas MAGA”. Leavitt no llegó tan lejos como Trump, pero sí insistió en que los iban a bajar un “200, 300, 100%”. Leavitt: “Mira, el presidente está totalmente comprometido con arreglar y mejorar el sistema de salud. Se vio cuando consiguió que una de las mayores farmacéuticas prometiera bajar los precios de los medicamentos un 200, 300, 100%.”