Un juzgado de Texas desvela un monumento ilegal de los Diez Mandamientos, invitando a una impugnación legal [Ing]

En un movimiento que sin duda conducirá a una demanda federal, el Sheriff del Condado de Tarrant, en Texas, ha presentado un enorme monumento a los Diez Mandamientos frente al juzgado. El monumento, donado por la American History & Heritage Foundation, no existe por otra razón que para promover el cristianismo y dejar claro que solo una religión es valorada por el gobierno local.

HeilHynkel
Pues ...  media

angelitoMagno
Supongo que habrán tachado los mandamientos que van del 5 al 8 (no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir) para no contrariar a Trump.

Pivorexico
Pero si luego los ultras se los pasan por el forro :shit:

Andreham
Se los saltan continuamente pero les ponen monumentos y los vanaglorian.

Igual que a los veteranos, que no les dan trabajos por ser "muy conflictivos", no les pagan los tratamientos del PTSD pero "agradecen su servicio", les ponen memoriales en la autopista pero luego los "retiran" cuando viven debajo de un puente...

mono
Pero esto no es correcto, los 10 mandamientos no son solo cristianos, también son preceptos para los judios.

De hecho, son muy anteriores al cristianismo

pirat
Los religiosos son peligrosos y siempre van a intentar someter, como significa islam, a los que no compartimos sus supersticiones.


