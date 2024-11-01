Un juzgado de Texas desvela un monumento ilegal de los Diez Mandamientos, invitando a una impugnación legal [Ing]

En un movimiento que sin duda conducirá a una demanda federal, el Sheriff del Condado de Tarrant, en Texas, ha presentado un enorme monumento a los Diez Mandamientos frente al juzgado. El monumento, donado por la American History & Heritage Foundation, no existe por otra razón que para promover el cristianismo y dejar claro que solo una religión es valorada por el gobierno local.