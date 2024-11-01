Un juzgado de Texas desvela un monumento ilegal de los Diez Mandamientos, invitando a una impugnación legal [Ing]

En un movimiento que sin duda conducirá a una demanda federal, el Sheriff del Condado de Tarrant, en Texas, ha presentado un enorme monumento a los Diez Mandamientos frente al juzgado. El monumento, donado por la American History & Heritage Foundation, no existe por otra razón que para promover el cristianismo y dejar claro que solo una religión es valorada por el gobierno local.
Igual que a los veteranos, que no les dan trabajos por ser "muy conflictivos", no les pagan los tratamientos del PTSD pero "agradecen su servicio", les ponen memoriales en la autopista pero luego los "retiran" cuando viven debajo de un puente...
De hecho, son muy anteriores al cristianismo