El Juzgado de lo Social nº 21 de Barcelona ha fallado en favor de los trabajadores de Holaluz por el fin del teletrabajo

La demanda fue interpuesta contra la decisión de la empresa de revertir de forma unilateral el teletrabajo. El sindicato aseguró en su momento que una medida de este tipo debía darse a través de un acuerdo individual entre la empresa y la persona trabajadora. Holaluz envió una carta a sus trabajadores a finales del año pasado en que les anunciaba las nuevas condiciones y también les emplazaba a firmar su salida voluntaria con fecha tope el 31 de enero, aunque finalmente extendió el plazo hasta marzo.

  1. #1 Deperdidos
    Siempre CGT. El día que nos demos cuenta cambiarán muchas cosas.
    0 K 13
  2. NotVizzini #2 NotVizzini
    Aún les queda algún cliente a HolaLuz??? Vaya panda de impresentables...
    0 K 9

