Del juzgado de guardia al Constitucional: cómo la balanza se inclinó del lado de la impunidad en el caso de la sumisión química de Pamplona

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó este otoño, nueve años después de lo sucedido, que no, que España no investigó de verdad aquellas dos denuncias por violación mediante sumisión química o, lo que es lo mismo, mediante el uso de drogas. La instrucción hizo aguas por la vía policial, cuya “manipulación sistemática” de las pruebas bajo custodia policial, el tribunal de Estrasburgo censuró, tal y como ya ha contado EL PAÍS. Pero hay otra vía, crucial también para la confianza en el Estado de derecho, la vía judicial.

Desideratum #1 Desideratum
"""'Los dos arrestados, David y Raúl, pasaron a disposición judicial el 29 de diciembre de 2016. Ambos declararon ante el juez de guardia en presencia únicamente de su abogado. Las denunciantes no fueron prevenidas de que podían personarse y nadie las representó en la declaración porque ningún miembro de la Fiscalía, que es quien debe hacerlo, acudió. Los detenidos declararon que “las relaciones fueron totalmente consentidas y que no les dieron a las chicas ningún tipo de droga ni las obligaron a nada”. La frase es idéntica en ambas declaraciones, que ocupan un párrafo cada una. El juez los dejó en libertad."""

Los juzgados de guardia no funcionan, señores.
ipanies #2 ipanies
#1 O eran dos cachorros opusianos y la secta movió sus resortes adecuadamente...
ansiet #3 ansiet
#1 Ni los ordinarios tampoco
Supercinexin #5 Supercinexin
Aquí, en Menéame, muchos usuarios de derechas y activistas por los derechos del onvre recalcaban y remarcaban que todo eso de la sumisión química era una leyenda urbana de charos y de feminazis.
Cyberbob #6 Cyberbob
#5 Creo que se refieren a aquella psicosis colectiva de jeringuillas en discotecas, no a este caso en concreto.
#7 Piscardo_Morao *
#6 En este caso en concreto dirán que la víctima iba provocando y que por qué su padre la deja salir así a la calle.
