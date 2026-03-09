edición general
Un juzgado amplía la causa por protestar contra Vox en varias localidades navarras: 16 vecinos citados a declarar

Los incidentes ocurrieron en febrero y marzo del año pasado en la Rochapea, Berriozar y Noáin, cuando numerosos vecinos trataron de impedir que la formación ultra realizase su actividad

Trigonometrico #1 Trigonometrico
Creo que es importante dar argumentos que desmonten las falacias de VOX, y no comportarse como ellos.
Tito_Keith #2 Tito_Keith
#1 también es importante que tengamos una justicia que se tome tantas molestias en perseguir tanto a unos como a otros, pero parece que no.
Supercinexin #4 Supercinexin
Impedir a una formación política hacer su actividad (mítines, pegar carteles,. etcétera) es delito en España. Y bien que me parece.

Ignoro los hechos aquí pero, si se trata de no permitir que los de Vox den un mitin en el pueblo, sí es delito. Así debe ser.
FunFrock #3 FunFrock
¿Como, la izquierda abetxale no permitiendo hablar libremente? ¿que será lo anterior, ponerle una bomba, un tiro en la nuca, quemar autobuses?
Y encima vendrá gente a justificar agredir al otro... Algo q lleva haciendose 10 años y que vemos a diario cuando es a quien no gusta aquí.
