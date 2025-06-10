edición general
La Justicia mantiene en prisión al neonazi que incendió Torre Pacheco por el "riesgo claro" de que llame a disturbios racistas

Si el líder del grupo neonazi 'Deport Them Now' quedara en libertad, podría volver a publicar mensajes “de incitación al odio contra colectivos extranjeros e inmigrantes” que causaran “nuevos altercados” como los que este joven de Mataró (Barcelona) promovió en Torre Pacheco (Murcia) este verano. Así lo sostiene la Audiencia de Barcelona, que denegó la puesta en libertad que reclamaba el ultra.

5 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Tirar la llave es una opción?
escuadron #5 escuadron
Pero, y el fachapass?
Mnm me había dicho que esto no podia ocurrir
#1 Suleiman
Si solo fuera el sería fácil la solución....
Dene #4 Dene
Un buen ejemplo de cuando SI hay que aplicar prisión provisional.
strike5000 #3 strike5000
M e parece correcto. Ahora, ¿por qué no hacen lo mismo con los miles de tipos que hay con decenas de detenciones y pendientes de juicio? ¿Alguien que ha sido detenido treinta veces por robo no es susceptible de volver a robar?

"Detenido en Valladolid tan solo 24 horas después de ser puesto en libertad y con más de 100 antecedentes policiales"

www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/valladolid/20250610/detenido-
