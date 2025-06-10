La Justicia mantiene en prisión al neonazi que incendió Torre Pacheco por el "riesgo claro" de que llame a disturbios racistas

Si el líder del grupo neonazi 'Deport Them Now' quedara en libertad, podría volver a publicar mensajes “de incitación al odio contra colectivos extranjeros e inmigrantes” que causaran “nuevos altercados” como los que este joven de Mataró (Barcelona) promovió en Torre Pacheco (Murcia) este verano. Así lo sostiene la Audiencia de Barcelona, que denegó la puesta en libertad que reclamaba el ultra.