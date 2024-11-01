edición general
La Justicia da la razón a los vecinos y anula la construcción de los parkings del Bernabéu

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la concesión de los dos aparcamientos subterráneos proyectados por el Real Madrid en el entorno del Santiago Bernabéu. El tribunal considera que el proyecto carece de interés público y vulnera el planeamiento urbanístico al priorizar intereses privados sobre los de los vecinos. Además, impone las costas al Ayuntamiento (6.000 €) y al club blanco (12.000 €). Los vecinos celebran la decisión tras años de litigio, mientras que el Ayuntamiento y el Real Madrid aún pueden recurrir ante el Supremo

reivaj01 #2 reivaj01 *
"impone las costas al Ayuntamiento (6.000 €)"
Ya se lo podían descontar de su sueldo al carapollita de los cojones
0 K 12
SVSRTZ #5 SVSRTZ *
#2 Mayores son las costas de los intereses de esos 20 millones de euros que tiene que devolverle el Ayuntamiento al Real Madrid por acusarle falsamente de ayuda de Estado. Un intento de robo al Madrid por parte del Ayuntamiento de Madrid que por suerte ha evitado la Comisión Europea.
0 K 13
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Pues genial. Todo lo que sea poner piedras en el camino de esos mafiosos, adelante.
1 K -3
sotillo #4 sotillo
#1 Los vecinos han ganado, estos comunistas cuando se ponen se ponen
0 K 11

