La Justicia da la razón a los vecinos y anula la construcción de los parkings del Bernabéu

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la concesión de los dos aparcamientos subterráneos proyectados por el Real Madrid en el entorno del Santiago Bernabéu. El tribunal considera que el proyecto carece de interés público y vulnera el planeamiento urbanístico al priorizar intereses privados sobre los de los vecinos. Además, impone las costas al Ayuntamiento (6.000 €) y al club blanco (12.000 €). Los vecinos celebran la decisión tras años de litigio, mientras que el Ayuntamiento y el Real Madrid aún pueden recurrir ante el Supremo