edición general
26 meneos
72 clics
La Justicia confirma la absolución del hombre que amenazó con “hacer heterosexual a hostias” a un joven en el Orgullo

La Justicia confirma la absolución del hombre que amenazó con “hacer heterosexual a hostias” a un joven en el Orgullo

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la absolución del hombre que amenazó con “hacer heterosexual a hostias”, entre otras vejaciones homófobas, a un joven durante la celebración del Orgullo LGTBI en Barcelona en 2019. Los magistrados rechazan el recurso de la Fiscalía, que ya ha anunciado que quiere recurrir al Tribunal Supremo para intentar lograr la condena del acusado.

| etiquetas: justicia , delitos de odio , homofobia
21 5 1 K 208 actualidad
8 comentarios
21 5 1 K 208 actualidad
Thornton #1 Thornton
“luego nos escandalizamos a las mujeres que son violadas y matadas por vestir provocativas y tú eres un ejemplo que te puede pasar”

¡Menuda joyita!
6 K 53
tul #2 tul
#1 peor es el juez
7 K 68
aupaatu #5 aupaatu
Otro caso aislado en la judicatura cuando los acusados son de su cuerda .
4 K 48
Mangione #3 Mangione *
Jueces que a este paso acabarán mereciendo justicia. Sería hasta poético si no fuese porque es repugnante, trágico, y una traición a la patria española.
4 K 41
lameiro #8 lameiro *
Otra cosa sería que amenazase con hacerlo homosexual a hostias.
0 K 11
antesdarle #6 antesdarle *
“luego nos escandalizamos a las mujeres que son violadas y matadas por vestir provocativas y tú eres un ejemplo que te puede pasar”. Esto a parte de vejatorio suena a amenaza. Ya sin entrar en te voy a hacer heterosexual a hostias. Que viniendo de un gorila que te está hablando a centímetros de tu cara, el peligro es inminente.
0 K 10
#7 marcotolo *
estos orangutanes sin el cerebro desarrollado,
merecen ser cazados y encerrados en espacios, para mostrar la evolucion hasta el simio actual mucho mas inteligente
0 K 10
#4 fremen11
Luego qué malos son los moros que pegan palizas a los homosexuales........

www.meneame.net/story/banda-homofoba-marroquies-ejido-aplicacion-citas
0 K 8

menéame