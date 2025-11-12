Junts evita un castigo al Gobierno y tumba la maniobra del PP para aplazar el cierre de las nucleares

La enmienda fracasada buscaba alargar el calendario pactado, después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy acordaran presentar una solicitud formal para prorrogar el cierre de Almaraz hasta junio de 2030, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y 2028, según el calendario que las empresas y el Gobierno pactaron en 2019. La prórroga haría coincidir el cierre de la planta extremeña con los de Ascó I, en Tarragona (octubre de 2030), y Cofrentes, en Valencia (noviembre de 2030).
| etiquetas: junts , gobierno español , moratoria nuclear
Debería ser este: Junts vota en contra de que se aplace el cierre de las nucleares porque Ascó I esta en Catalunya y les incumbe.
El gobierno se la suda.
Pero da la casualidad que la decisión votada en clave exclusivamente catalana beneficia a la seguridad del resto de España.
Eso se denomina un win, win de manual. O según Carlo Cipolla una decisión inteligente. De esas que beneficiándote tú, beneficias al resto.
Eso es saber gobernar, sacar leyes o tumbar enmiendas incluso con partidos en contra que antes te apoyaron. Con mayoría absoluta, como comentaba en una conferencia un catedrático de historia contemporánea, "gobierna hasta el tonto del pueblo". Vamos, un Feijóo cualquiera.
Parece mentira que no conozcas a Junts