Junts evita un castigo al Gobierno y tumba la maniobra del PP para aplazar el cierre de las nucleares

La enmienda fracasada buscaba alargar el calendario pactado, después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy acordaran presentar una solicitud formal para prorrogar el cierre de Almaraz hasta junio de 2030, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y 2028, según el calendario que las empresas y el Gobierno pactaron en 2019. La prórroga haría coincidir el cierre de la planta extremeña con los de Ascó I, en Tarragona (octubre de 2030), y Cofrentes, en Valencia (noviembre de 2030).

etiquetas: junts , gobierno español , moratoria nuclear
11 comentarios
#2 tierramar *
Felicidades a Junts, eso es preocuparse por la población y de la nación. El cierre de Almaraz se debería adelantar, en su entorno los, niveles de radioactividad son muy altos, cuando los materiales de construcción de las centrales envejecen pierden la capacidad de contener la radioactividad. Y Almaraz sufrió en Noviembre un incidente que no es para dejarlo pasar, podíía haber ocurrido un accidente muy grave.…   » ver todo el comentario
#5 tierramar
Tiene narices que el PP que gobierna Extremadura está dispuesto a poner en riesgo Extremadura, y que los proteja un partido de Cataluña!! Si fueron incapaces de proteger Extremadura de incendios, imaginen un accidente nuclear!!
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Vaya día malo para Frigolin y su panda, les han pegado dos veces en los morros hoy y eso que en una el PP no voto en contra como suele hacer.

#4 Tensk
Nenazas.
Mildranx #3 Mildranx
El "castigo" es q el PP va a sacar mayoría absoluta en Extremadura....
oceanon3d #7 oceanon3d *
El ultimo traking interno no les ha gustado a estos de Junts. Nadan con tiburones a un lado y a otro. Están bien jodidos.
#9 Pkpkpk
Qué bocachanclas son xD
Skiner #8 Skiner *
#0 El titular es absurdo.
Debería ser este: Junts vota en contra de que se aplace el cierre de las nucleares porque Ascó I esta en Catalunya y les incumbe.
El gobierno se la suda.
Desideratum #10 Desideratum
#8 ""Junts vota en contra de que se aplace el cierre de las nucleares porque Ascó I esta en Catalunya y les incumbe.""

Pero da la casualidad que la decisión votada en clave exclusivamente catalana beneficia a la seguridad del resto de España.

Eso se denomina un win, win de manual. O según Carlo Cipolla una decisión inteligente. De esas que beneficiándote tú, beneficias al resto.

Eso es saber gobernar, sacar leyes o tumbar enmiendas incluso con partidos en contra que antes te apoyaron. Con mayoría absoluta, como comentaba en una conferencia un catedrático de historia contemporánea, "gobierna hasta el tonto del pueblo". Vamos, un Feijóo cualquiera. :troll:
Skiner #11 Skiner
#10 De acuerdo, pero si hubiera beneficiado a Catalunya y perjudicado al resto de España habrían votado en esa línea.
Parece mentira que no conozcas a Junts :troll:
