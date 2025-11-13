De las llamadas spam con un prefijo al derecho a que te atienda una persona: el Congreso aprueba la ley de Atención a la Clientela con la abstención del PP y el apoyo de Junts

"Ni hay multinacionales que sean intocables ni los ciudadanos están en una posición de indefensión", ha señalado el ministro Bustinduy minutos antes de la votación. El Congreso ha aprobado la ley de Atención a la Clientela este jueves con 179 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones. Junts había adelantado que, pese al bloqueo anunciado al Gobierno, iba a votar a favor de esta norma, por lo que el Gobierno ha contado con los apoyos necesarios para sacarla adelante, pese a la abstención del PP.