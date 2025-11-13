edición general
De las llamadas spam con un prefijo al derecho a que te atienda una persona: el Congreso aprueba la ley de Atención a la Clientela con la abstención del PP y el apoyo de Junts

"Ni hay multinacionales que sean intocables ni los ciudadanos están en una posición de indefensión", ha señalado el ministro Bustinduy minutos antes de la votación. El Congreso ha aprobado la ley de Atención a la Clientela este jueves con 179 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones. Junts había adelantado que, pese al bloqueo anunciado al Gobierno, iba a votar a favor de esta norma, por lo que el Gobierno ha contado con los apoyos necesarios para sacarla adelante, pese a la abstención del PP.

reivaj01 #3 reivaj01
Ojalá me equivoque, pero será papel mojado.
Todas estas leyes no tendrán el efecto que los ciudadanos queremos mientras no se condene a la empresa final del contrato con multas ejemplarizantes y que desincentiven tales prácticas.
2 K 36
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
"Va a suponer un hito importante en las políticas públicas de consumo de este país, ya que supone mejoras palpables en la vida de millones de personas", comenzaba subrayando el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, desde el estrado del Hemiciclo. Ahora, una vez aprobada, será debatida en el Senado.
0 K 20
#6 Pkpkpk
Nadie ha caído en que ayer Junts decía "vamos a dinamitar la legislatura", "no vamos a apoyar nada del Gobierno", etc y hoy apoya esta ley? :roll:
1 K 20
cosmonauta #7 cosmonauta
#6 ¿Eso decían? Creo que no. Precisamente está es una de la leyes a las que daban soporte.
0 K 14
platypu #8 platypu
#6 Por que ellos quieren imponer la obligación de atender en las diferentes lenguas cooficiales del Estado. Solo miran por ellos, los demas les dan igual
0 K 10
ChatGPT #2 ChatGPT
Los prefijo qué es? Los llamantes han de identificar su llamada con un prefijo especial para que el que la reciba sepa que es spam? Lol
0 K 11
#4 poxemita
Esta gente acaba con el spam y las llamadas comerciales una o dos veces por legislatura.
0 K 11
litos523 #5 litos523
#4 Bueno, por lo menos se intenta hacer algo.
1 K 21

