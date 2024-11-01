La Junta de Moreno Bonilla imposibilita la celebración de un taller de prevención cáncer de mama en pleno escándalo

Andalucía vive desde hace algunas semanas uno de los momentos más críticos de su sistema sanitario público ante el escándalo que ha provocado el hecho de conocer que, al menos, 2.000 mujeres no han sido informadas sobre los resultados de sus cribados de cáncer mama. Algunas de estas comunicaciones se están demorando por más de uno o dos años provocando que la enfermedad avance en los casos que hayan dado positivo. No solo por esto hay intranquilidad entre los andaluces, sino que se está experimentando temor entre la población de esta comunidad
| etiquetas: moreno bonilla , pp , andalucía