Junqueras pide la dimisión de Óscar Puente y la consellera Paneque por el caos con los trenes de Rodalies
El líder de ERC denuncia la "incapacidad manifiesta" del ministro de Transportes y la consellera de Territorio para afrontar la crisis ferroviaria y de seguridad en Catalunya
#1
poxemita
Joder, como ataca la ultraderecha al ministro Puente.
5
K
41
#3
MiguelDeUnamano
#1
Algún naziolo diría que es un "catalanofacha".
0
K
16
#5
poxemita
#3
no anda muy lejos, le falta el puro y el cognac, pero por lo demás cumple bastantes items.
0
K
11
#6
mariKarmo
*
#1
joder mimi mimimii mimiimi la ultraderecha.
Has gastado tu media neurona del día en semejante mierda de comentario. Supongo que porque no tenías nada inteligente que decir. Enhorabuena.
0
K
9
#2
Indiana.Collons
Hay que ver con la crispación de la derecha, siempre tratando de rentabilizar las desgracias
2
K
20
#4
encurtido
Bueno, pues a VOX, Junts y sus influencers fachosféricos relacionados con esos partidos se une Junqueras.
1
K
18
#7
ombresaco
Gestión mixta nacional y autonómica (en ambos casos PSOE en coalición)
0
K
11
