Junqueras pide la dimisión de Óscar Puente y la consellera Paneque por el caos con los trenes de Rodalies

El líder de ERC denuncia la "incapacidad manifiesta" del ministro de Transportes y la consellera de Territorio para afrontar la crisis ferroviaria y de seguridad en Catalunya

#1 poxemita
Joder, como ataca la ultraderecha al ministro Puente.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Algún naziolo diría que es un "catalanofacha".
#5 poxemita
#3 no anda muy lejos, le falta el puro y el cognac, pero por lo demás cumple bastantes items.
mariKarmo #6 mariKarmo *
#1 joder mimi mimimii mimiimi la ultraderecha.

Has gastado tu media neurona del día en semejante mierda de comentario. Supongo que porque no tenías nada inteligente que decir. Enhorabuena.
#2 Indiana.Collons
Hay que ver con la crispación de la derecha, siempre tratando de rentabilizar las desgracias
#4 encurtido
Bueno, pues a VOX, Junts y sus influencers fachosféricos relacionados con esos partidos se une Junqueras.
#7 ombresaco
Gestión mixta nacional y autonómica (en ambos casos PSOE en coalición)
