Julio Tudela, experto en bioética: "Las sociedades modernas ponen en el centro ganar dinero y hacen que los hijos se estén convirtiendo en un problema"

Julio Tudela ha lamentado que la maternidad se retrase cada vez más, y no solo por cuestiones económicas, sino por “una estructura productiva de las sociedades modernas que pone en el centro la producción, ganar dinero y el bienestar, y esto hace que los hijos se estén convirtiendo en un problema más que en un regalo”. Tudela exige a la clase política abordar “el enorme problema demográfico” e “inducir cambios sociales profundos que permitan a las mujeres gestar y a los padres ejerce su paternidad, y anteponer bienes más valiosos que el dinero.