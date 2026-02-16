edición general
1 meneos
 

Julio Tudela, experto en bioética: "Las sociedades modernas ponen en el centro ganar dinero y hacen que los hijos se estén convirtiendo en un problema"

Julio Tudela ha lamentado que la maternidad se retrase cada vez más, y no solo por cuestiones económicas, sino por “una estructura productiva de las sociedades modernas que pone en el centro la producción, ganar dinero y el bienestar, y esto hace que los hijos se estén convirtiendo en un problema más que en un regalo”. Tudela exige a la clase política abordar “el enorme problema demográfico” e “inducir cambios sociales profundos que permitan a las mujeres gestar y a los padres ejerce su paternidad, y anteponer bienes más valiosos que el dinero.

| etiquetas: religión , maternidad , tendencias , sociedad , hijos , dinero
1 0 0 K 16 religion
2 comentarios
1 0 0 K 16 religion
Noeschachi #1 Noeschachi
En todo el planeta esta ocurriendo la misma dinámica por mucha diferencia cultural que haya: si tener hijos pasa de ser una inversión a un coste baja la natalidad. La urbanización, el acceso al sistema sanitario o el empleo de las mujeres solo aceleran el fenómeno.
0 K 11
#2 Almirantecaraculo
No jodas? Osea que Capitalismo significa eso?
Quién podría imaginarlo?
Después de la sorpresa de que el león come caras me haya comido la cara no podéis distinguir la sorpresa en ella.
0 K 8

menéame