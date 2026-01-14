edición general
Julio Iglesias dijo "estoy más allá del bien y del mal" en una entrevista hace 40 años: el periodista que le entrevistó cuenta ahora qué había detrás de esas palabras

Julio Iglesias dijo "estoy más allá del bien y del mal" en una entrevista hace 40 años: el periodista que le entrevistó cuenta ahora qué había detrás de esas palabras

En plena tormenta mediática sobre Julio Iglesias, una frase de hace cuatro décadas vuelve a cobrar sentido. Matías Vallés, periodista y colaborador de La Ventana, entrevistó al artista en los años 80, cuando estaba en la cima de su carrera. El titular que eligió entonces resume, según él, la esencia del personaje: "Estoy más allá del bien y del mal". "Creo que esa frase define muy bien la situación que estamos viviendo ahora", reflexionó Vallés en el programa. "Por supuesto, de manera accidental, porque han pasado muchos años, pero personajes,

Feindesland #3 Feindesland
hace 40 años...

xD xD xD

Eso se llama exprimir ls piedras, ¿eh?

jajajajaja
0 K 20
BlackDog #4 BlackDog
#3 Cuando se enteren de lo que le dijo a su compañera de pupitre en prescolar van a flipar
2 K 37
#1 Grahml
Pareciera que el personal esté descubriendo al personaje ahora.

¿Qué se creía la gente cuando cantaba lo de "soy un truhán", mientras le hacían la ola?

Curioso cuánto menos.
0 K 20
Milmariposas #5 Milmariposas
#1 Digno sucesor de su padre (Papuchi) que sirvió también de modelo de hombre con pasta, con amistades poderosas, creyéndose que podían permitirse cualquier cosa por ser quienes era.
0 K 19
Asimismov #2 Asimismov
Para estar más allá del bien y del mal en occidente solo hace falta unos pocos millones de dólares en tu factura de abogados, como O J Simpson.
En China no puedes estar más allá de PCC. Nos llevan muchos años de ventaja.
0 K 12

