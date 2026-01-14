Julio Iglesias dijo "estoy más allá del bien y del mal" en una entrevista hace 40 años: el periodista que le entrevistó cuenta ahora qué había detrás de esas palabras

En plena tormenta mediática sobre Julio Iglesias, una frase de hace cuatro décadas vuelve a cobrar sentido. Matías Vallés, periodista y colaborador de La Ventana, entrevistó al artista en los años 80, cuando estaba en la cima de su carrera. El titular que eligió entonces resume, según él, la esencia del personaje: "Estoy más allá del bien y del mal". "Creo que esa frase define muy bien la situación que estamos viviendo ahora", reflexionó Vallés en el programa. "Por supuesto, de manera accidental, porque han pasado muchos años, pero personajes,