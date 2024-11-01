edición general
Juicio a la agitadora ultra Cristina Seguí por revelar datos de una menor acogida por un matrimonio gay

La acusada, condenada previamente a 15 meses de prisión, anuncia en sus redes sociales que no está dispuesta a alcanzar "ningún acuerdo" con el Ministerio Público.

RoterHahn #1 RoterHahn
Que asco de persona.
maspipinobreve #8 maspipinobreve
#1 Me gustaría castigarla yo mismo...
Milmariposas #3 Milmariposas
El cerebro lleno de mierda nazi. {0x1f621}
Mangione #11 Mangione
#3 La Laura Loomer cañí.
Si tanto les gusta el nazismo, que sigan a su puto líder.
josde #2 josde
Pues si no quiere acuerdo que la apliquen el máximo de la condena, así aprenderá cuando la pongan fina en la carcel
thror #6 thror
#2 Deberian mantenerla en aislamiento durante toda la condena, el resto de reclusas no merece tenerla cerca.
josde #7 josde
#6 Alguna la pondrá fina.
#4 marcotolo
que se pudra en la carcel,
este tipo de basura debe ser apartada de la sociedad
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano
"Seguí publicó un video el 4 de noviembre de 2022 en el que “se proporcionan datos de identidad tanto de la menor como de la pareja acogedora” —un matrimonio homosexual—, incluyendo “tanto sus nombres y apellidos como la profesión y cargo de uno de ellos y el lugar de su residencia”, según indica el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía. También lanzó “comentarios despreciativos por razón de su orientación sexual”, apostilla el Ministerio Fiscal"

Los niños son intocables, si realmente hizo eso, a la carcel con ella...
Metabarón #9 Metabarón
Vil reptil.
Andreham #10 Andreham
Está esperando a que los suyos la indulten cuando entren.
#12 pirat
#10 ¿ A esta no se le aplica la multireincidencia..?
