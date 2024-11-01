·
47
meneos
100
clics
Juicio a la agitadora ultra Cristina Seguí por revelar datos de una menor acogida por un matrimonio gay
La acusada, condenada previamente a 15 meses de prisión, anuncia en sus redes sociales que no está dispuesta a alcanzar "ningún acuerdo" con el Ministerio Público.
etiquetas
cristina segui
juicio
agitadora
menor
datos
matrimonio gay
Comentarios destacados:
#1
RoterHahn
Que asco de persona.
7
K
86
#8
maspipinobreve
#1
Me gustaría castigarla yo mismo...
0
K
7
#3
Milmariposas
El cerebro lleno de mierda nazi.
7
K
85
#11
Mangione
#3
La Laura Loomer cañí.
Si tanto les gusta el nazismo, que sigan a su puto líder.
1
K
20
#2
josde
Pues si no quiere acuerdo que la apliquen el máximo de la condena, así aprenderá cuando la pongan fina en la carcel
5
K
69
#6
thror
#2
Deberian mantenerla en aislamiento durante toda la condena, el resto de reclusas no merece tenerla cerca.
1
K
21
#7
josde
#6
Alguna la pondrá fina.
0
K
20
#4
marcotolo
que se pudra en la carcel,
este tipo de basura debe ser apartada de la sociedad
5
K
60
#5
Fartón_Valenciano
"
Seguí publicó un video el 4 de noviembre de 2022 en el que “se proporcionan datos de identidad tanto de la menor como de la pareja acogedora” —un matrimonio homosexual—, incluyendo “tanto sus nombres y apellidos como la profesión y cargo de uno de ellos y el lugar de su residencia”, según indica el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía. También lanzó “comentarios despreciativos por razón de su orientación sexual”, apostilla el Ministerio Fiscal
"
Los niños son intocables, si realmente hizo eso, a la carcel con ella...
4
K
40
#9
Metabarón
Vil reptil.
0
K
8
#10
Andreham
Está esperando a que los suyos la indulten cuando entren.
0
K
8
#12
pirat
#10
¿ A esta no se le aplica la multireincidencia..?
0
K
9
