Jugador de fútbol burundiano fallece en pleno partido tras tragarse una moneda que llevaba en la boca como amuleto en un rito de brujería [FRA]

El centrocampista Igiraneza Aimé Guéric falleció trágicamente durante un encuentro frente al LLB Amasipiri Never Give Up. La muerte habría sido causada por una moneda que el jugador se tragó en pleno partido. A pesar de la intervención de los equipos médicos, el jugador murió. ¿Por qué el jugador tenía una moneda en la boca? la moneda era un "gris-gris" (amuleto) relacionado con ritos de brujería. Aunque el jugador había negado en una entrevista recurrir a estos amuletos las costumbres del fútbol burundés sobre el uso de amuletos persiste.