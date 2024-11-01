Una jueza procesa a Vito Quiles y Edatv por delitos de injurias y calumnias tras mi querella  

La magistrada instructora de la causa abierta tras la querella que presenté en octubre de 2022 contra Vito Zoppellari Quiles ha dictado un auto por el que procesa al agitador de extrema derecha al considerar que "el conjunto de mensajes y vídeos" objeto de la investigación "es intolerable al deber ético y profesional del periodismo, desamparado por el derecho a la libertad de expresión, revistiendo indiciariamente los hechos caracteres de injurias y calumnias delictivas".