La jueza archiva la investigación por la muerte de Haitam en la intervención con táser de la policía, sin tomar declaración a los policías que lo redujeron

La jueza que investigaba la muerte de Haitam Mejri durante una intervención policial en Torremolinos el pasado 7 de diciembre ha archivado la investigación, según han informado fuentes judiciales. El archivo, que no es definitivo, ha sido recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. La jueza se basa en el reciente informe del Instituto de Medicina Legal que concluye que la muerte del hombre, de 35 años, se produjo por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas que derivaron en un “delirio agitado"
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Es un asesinato por abuso de fuerza grabado con todo lujo de detalles ... menuda togada cobarde. Menuda justicia de mierda.
“delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de sustancias” ... creo que mas de uno en la judicatura esta mas colocado que este pobre desgraciado.
El delirio agitado es un diagnóstico no reconocido por la OMS o por las principales asociaciones de psiquiatría, muy controvertido por su caracterización difusa y su empleo en el diagnóstico de muertes en intervenciones policiales.
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