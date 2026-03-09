edición general
3 meneos
12 clics
Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en València durante las Fallas

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en València durante las Fallas

Ha adoptado esta medida cautelar para evitar “la continuidad delictiva” de las detenidas, que están investigadas por hurto y pertenencia a grupo criminal

| etiquetas: valencia , carteristas , fallas
2 1 0 K 35 valencia
1 comentarios
2 1 0 K 35 valencia
Skiner #1 Skiner
Esto es un chiste, habiendo 1 millón de personas por la calle es imposible de localizar a los carteristas.
Algunos son viejos conocidos que aprovechan las diferentes fiestas grandes de los lugares para hacer su propia fiesta. :troll:
0 K 7

menéame