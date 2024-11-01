edición general
El juez Peinado considera “fundamental” a Pedro Sánchez en los delitos de los que acusa a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado alude directamente a Pedro Sánchez en el último salto de la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. En un auto dictado este miércoles, y al que ha accedido elDiario.es, Peinado considera que la “relación de parentesco” entre ambos “es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias y, como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos”.

meroespectador
No es que no tenga ninguna prueba de ningún delito de Begoña Gómez, es que su imaginación apunta cómo colaborador necesario de nada a Pedro Sánchez, cuyo nombre no aparece en ninguna parte de la instrucción. Que se dejen ya de pantomimas y manden a un uniformado a pegar tiros a la Moncloa porque lo que quieren es dar un golpe de estado.
Creo que en otra vida el Juez Peinado fue sin duda un inquisidor, sino el mismísimo Torquemada.
Urasandi
Curioso. No leo nada de pruebas...
Sandman
#1 No hacen falta para conseguir titulares.
Top_Banana
#1 No las hay.
Barney_77
#1 #4 ¿Tienes acceso a la investigación?
beltraneja
#6 Ostis, pues o no hay nada o este juez no sabe buscar.
Top_Banana
#6 ¿Qué investigación?
Antipalancas21
#6 Pero ese juez investiga o se monta el su propia bola.
eltxoa
#6 en el país donde las instrucciones se filtran sí o sí.
XtrMnIO
#1 Unos recortes de internet que entregó Manos Limpias, qué más pruebas necesita el juecezuelo?
jonolulu
#1 ¿Pruebas? Es Pedro Sánchez ¿Qué más quieres?
Emotivo
Condena y juzga antes del juicio.
