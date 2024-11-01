edición general
3 meneos
30 clics
El juez exculpa a la conductora que circuló con un cadáver en los bajos de su vehículo en Sevilla

El juez exculpa a la conductora que circuló con un cadáver en los bajos de su vehículo en Sevilla

La conductora que en noviembre del año pasado circuló durante más de cinco kilómetros con el cadáver de un hombre en los bajos de su vehículo en Sevilla no tiene ninguna responsabilidad en el accidente. Las condiciones meteorológicas que había aquella mañana del 17 de noviembre de 2025, así como las características de la vía y el hecho de que el peatón no respetara el semáforo en rojo para él son algunos de los factores que han llevado al juez a descartar la existencia de un delito de homicidio imprudente en este caso.

| etiquetas: sucesos , justicia , accidente , sevilla
2 1 0 K 45 actualidad
6 comentarios
2 1 0 K 45 actualidad
Kantinero #6 Kantinero
¿Y porqué en MNM me sale esta noticia y a su derecha una foto de Pablo Iglesias y una tía?
En cambio si pincho en el enlace a la noticia no sale
0 K 11
#5 capitan.meneito
Después de 5km no se si se le podrá llamar cadaver.
0 K 10
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Ays que despistadilla
0 K 8
josde #3 josde
#2 Y el juez que pasota.
0 K 20
#1 Kuruñes3.0
Quin ni ha arrastrado 5 km un muerto atropellado sin ser consciente.
0 K 7
Caresth #4 Caresth
#1 Pues un colega mío, en los 80, enganchó con la defensa de atrás de la furgoneta a uno que cruzó ajustando mucho y lo arrastró durante un rato sin enterarse. Hay que ver cada caso, pero es factible.
0 K 10

menéame