El juez exculpa a la conductora que circuló con un cadáver en los bajos de su vehículo en Sevilla

La conductora que en noviembre del año pasado circuló durante más de cinco kilómetros con el cadáver de un hombre en los bajos de su vehículo en Sevilla no tiene ninguna responsabilidad en el accidente. Las condiciones meteorológicas que había aquella mañana del 17 de noviembre de 2025, así como las características de la vía y el hecho de que el peatón no respetara el semáforo en rojo para él son algunos de los factores que han llevado al juez a descartar la existencia de un delito de homicidio imprudente en este caso.