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Juez desestima la demanda de Trump por 10 mil millones de dólares contra WSJ y Murdoch por informar sobre vínculos con Epstein [Eng]

Juez desestima la demanda de Trump por 10 mil millones de dólares contra WSJ y Murdoch por informar sobre vínculos con Epstein [Eng]

Un juez federal ha desestimadohoy la demanda por difamación del presidente Donald Trump contra el Wall Street Journal y Rupert Murdoch por una historia sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. El juez de distrito Darrin P. Gayles en Florida escribió en la orden que Trump no había argumentado que el artículo se publicó con la intención de ser malicioso, pero le dio al presidente la oportunidad de presentar una queja enmendada.

| etiquetas: desestimación , demanda , vínculos , epstein , trump , wsj , rupert murdoch
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2 comentarios
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
El país de la libertad
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efectogamonal #1 efectogamonal *
No creo que acabe entre rejas porque es un carcamal, pero que no va a acabar bien la cosa eso seguro vamos, al tiempo {0x1f525}

Aquí la demanda {0x1f525}
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menéame