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Un juez bloquea la construcción en superficie del salón de baile de la Casa Blanca de Trump [ENG]

Un juez bloquea la construcción en superficie del salón de baile de la Casa Blanca de Trump [ENG]

Un juez federal, en una orden revisada este jueves, bloqueó a la administración Trump para que no realice trabajos de construcción en superficie del polémico salón de baile propuesto para la Casa Blanca. Sin embargo, la orden del juez Richard Leon permite a la administración continuar con la construcción subterránea, incluyendo trabajos relacionados con instalaciones de seguridad nacional. Leon también autoriza la construcción en superficie “que sea estrictamente necesaria para cubrir y proteger dichas instalaciones de seguridad nacional".

| etiquetas: juez , bloquea , salon , baile , trump
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5 comentarios
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themarquesito #2 themarquesito
No es duplicada de esta noticia de @HeilHynkel sino una aclaración posterior del mismo juez.
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#5 Grahml *
#2 Está chalado.

Ahora dice el mentecato mentiroso que todo el salón de baile es una instalación crítica para la seguridad nacional  media
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#1 Grahml
Ojalá se pueda hacer una secuela de "El hundimiento", pero con Trump y lameculos de protagonistas.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Bloquean en superficie ... pues ahora lo hará subterráneo, como las guaridas de los malos de las pelis de serie B. xD
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#4 Tiranoc
A Trump le crecen los bloqueos.
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menéame