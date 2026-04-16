Un juez bloquea la construcción en superficie del salón de baile de la Casa Blanca de Trump [ENG]

Un juez federal, en una orden revisada este jueves, bloqueó a la administración Trump para que no realice trabajos de construcción en superficie del polémico salón de baile propuesto para la Casa Blanca. Sin embargo, la orden del juez Richard Leon permite a la administración continuar con la construcción subterránea, incluyendo trabajos relacionados con instalaciones de seguridad nacional. Leon también autoriza la construcción en superficie “que sea estrictamente necesaria para cubrir y proteger dichas instalaciones de seguridad nacional".