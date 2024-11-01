edición general
4 meneos
70 clics
Jubilarse a partir de 2026 será un deporte de resistencia

Jubilarse a partir de 2026 será un deporte de resistencia

A partir del 1 de enero del 2026 entrarán en vigor varios cambios que afectarán directamente a las edades de jubilación y las cuantías que percibirán éstos.

| etiquetas: pensiones , pensiones2026
3 1 0 K 26 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 26 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Siguen tratando a los ciudadanos como niños. En vez de tener una discusión seria, no las pamplinas a las que nos tienen acostumbrados en el congreso van legislando hacia una pension cada vez mas degradada, a ver si no se da cuenta la gente.
1 K 23

menéame