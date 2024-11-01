Un jubilado deberá devolver 9.465,15 euros a la Seguridad Social después por haber cobrado la pensión mientras estaba dado de alta como autónomo: la justicia lo avala

La sentencia recoge que el tribunal explicó que “el INSS actuó conforme a Derecho al suspender la pensión y reclamar las cantidades indebidamente percibidas por importe de 9.465,15 euros”, ya que durante ese periodo el jubilado seguía inscrito en el RETA. Además, la sentencia explica que el hecho de no haber trabajado de manera efectiva no exime del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
| etiquetas: reta , jubilación , seguridad social
En resumen, que dejó de trabajar como autónomo y se jubiló, pero se olvidaría de hacer el papeleo para darse de baja, aunque en la práctica no lo usara porque no estaba trabajando. Y le quitan la pensión. Toda la puta vida trabajando y le quitan la pensión porque se olvidó de hacer un trámite burocrático.
Luego la gente se pregunta porque todo el mundo quiere ser funcionario en España, y como es que ya hay más funcionarios que autónomos (el sorpaso fue hace cosa de dos o tres años).
Vamos que sabía lo que hacía y a lo que iba.
[...]se jubiló en 2014 a través del Régimen General, pero “se dio de alta en el régimen especial de autónomos el 15 de noviembre de 2021, comunicando a la Seguridad Social el inicio de actividad RETA”.
Le sumas el no tener una dirección correcta para recibir notificaciones y estás jugando a la ruleta rusa con más de una bala.