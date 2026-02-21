Una jubilada sigue buscando trabajo con 93 años y 14 fracturas en el brazo: “No me queda otra opción”

Patricia Willson tiene 93 años y una historia impactante. En una entrevista con Business Insider, la jubilada estadounidense ha contado que, a pesar de haber sufrido 14 fracturas de brazo y vivir con varios problemas de salud, sigue buscando trabajo. Las dificultades económicas marcan el día a día de Patricia. No solo debe afrontar gastos médicos y facturas habituales, sino que la incertidumbre sobre el futuro le produce un estrés constante. “Me preocupa todas las noches cuando me voy a la cama que lo que tengo no vaya a durar hasta que muera”