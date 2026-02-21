edición general
22 meneos
44 clics
Una jubilada sigue buscando trabajo con 93 años y 14 fracturas en el brazo: “No me queda otra opción”

Una jubilada sigue buscando trabajo con 93 años y 14 fracturas en el brazo: “No me queda otra opción”

Patricia Willson tiene 93 años y una historia impactante. En una entrevista con Business Insider, la jubilada estadounidense ha contado que, a pesar de haber sufrido 14 fracturas de brazo y vivir con varios problemas de salud, sigue buscando trabajo. Las dificultades económicas marcan el día a día de Patricia. No solo debe afrontar gastos médicos y facturas habituales, sino que la incertidumbre sobre el futuro le produce un estrés constante. “Me preocupa todas las noches cuando me voy a la cama que lo que tengo no vaya a durar hasta que muera”

| etiquetas: jubilada , trabajo , fracturas
12 10 0 K 156 EEUU
17 comentarios
12 10 0 K 156 EEUU
Comentarios destacados:      
antesdarle #1 antesdarle
se puede saber el país con solo leer el titular, la tierra de las oportunidades, mis cojones
5 K 51
OdaAl #2 OdaAl
#1 Les está quedando un país precioso
0 K 11
Magog #3 Magog
#1 #2 el problema son los miles de muertos de hambre que quieren eso, muchos con el sesgo de "es que a mi no me va a pasar"
6 K 73
antesdarle #4 antesdarle
#3 totalmente, y mira que de enfermar y envejecer no se va a librar nadie
2 K 29
Magog #5 Magog
#4 actores millonarios que hacen un crowdfounding para pagarse el tratamiento mientras Jose Luis el buen español y libegal se cree que con su seguro de 50€ mes le van a tratar de algo.... a patadas
3 K 49
Edheo #9 Edheo
#1 Para unos poccos, las oportunidades, han sido tan infinitas, que han acaparado todos los recursos, y no han dejado nada para los demás.

Visto así... el discurso, no es tanan falso como parecería.
0 K 7
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#1 Pues hay quien lo considera el faro del mundo libre y si hay la cantidad de imbéciles suficientes puede acabar gobernando.
0 K 15
XtrMnIO #13 XtrMnIO *
Hace dos semanas en un vuelo de American Airlines había dos pobres ancianas como azafatas.

Y este es el autoproclamado "faro de occidente" que la derecha usa como ejemplo.
0 K 11
#15 astur365_628eed2f50e0f
El concepto de jubilación no ye el mismo que el nuestro. Allí se jubilan de su trabajo pero suelen seguir trabajando en otra cosa , incluso en su misma rama profesional pero en otro lugar .
0 K 10
#16 molybdate
#15 Sí, y es por algo
0 K 7
Ysinembargosemueve #7 Ysinembargosemueve
Pero y la libertad que tiene... o no.
0 K 8
#14 tobruk1234
#7 Fijate si tienen libertad, que cuando se van a vivir al extranjero tienen que seguir pagando impuestos en EEUU, a parte de los que paguen en el pais en el que residen, vamos un chollo ser estadounidense.
1 K 26
Edheo #12 Edheo
#11 Que siiiiii... que en España, se puedeeeeee.... bajo premisas muy específicas, pero se puede trabajar.... "estando jubilado"

www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ?view=FAQs_detalle_tema&a
0 K 7
#8 bizcobollo
"Una jubilada sigue buscando trabajo" ¿?
0 K 7
Edheo #10 Edheo
#8 Incluso en españa, es posible trabajar... estando jubilado.
0 K 7
#11 bizcobollo
#10 Siendo pensionista, no jubilado. Jubilado es, por definición, alguien que no trabaja.
0 K 7
GPTo #6 GPTo *
Próximamente en nuestras pantallas... desgraciadamente
0 K 6

menéame