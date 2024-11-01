·
Juanma Moreno acordó en privado con Sánchez un alto el fuego político durante los tres días de luto
El dirigente andaluz llamó al presidente en la noche del domingo para evitar la guerra política de la DANA
etiquetas
:
adif
,
accidente
actualidad
14 comentarios
#7
hazardum
Es que es absurdo estar metiendo mierda sin saber que ha pasado realmente, cuando se termine la investigación, si hay que depurar responsabilidades, que se haga, pero ahora mismo no tiene sentido, más que enfangar e intentar sacar réditos.
4
K
48
#10
anarion321
#7
Una posición lógica, aunque lamentablemente no se depurará ninguna responsabilidad, como ya se ha visto en otros casos como el apagón.
1
K
16
#12
Supercinexin
#7
No desestimemos la sabiduría común de internet. Los expertos vacunólogos y virólogos, con amplios conocimientos en misilística, armamento, artillería y estrategias militares, analistas económicos internacionales de profundo entendimiento de los sistemas chino y occidental, con veinte años de experiencia en inteligencia artificial, se han pasado las últimas 48 horas en internet informándose acerca de las infraestructuras ferroviarias de España y las características técnicas tanto de sus sistemas de señalización como de los dos convoyes implicados en el siniestro.
Oigamos lo que tienen que decir.
1
K
25
#4
kkculopis
Un alto el fuego? pero que bobada es esta? si los tiros siempre salen del mismo lao
3
K
43
#8
EsUnaPreguntaRetórica
*
#4
Entiendo que Juanma Moreno propuso la "tregua" por producirse el accidente en Andalucía. Si fuera en una comunidad gobernada por el PSOE estarían tirando mierda como hacen siempre. Lo hemos visto mil veces.
3
K
43
#11
kkculopis
#8
#8
Seguramente, porque como no saben comportarse como personas con un mínimo empatía... solo hay que ver aun la turra del 11M ha sido ETA y las inundaciones de Valencia.
0
K
7
#13
Mala
#4
Cabe recordar al ministro Puente hablar de lo calentito que lo tenían los castellano-leoneses, mientras había fallecidos, durante los incendios del verano.. No parece que ahora, que forma parte de los responsables, esté muy dispuesto a decir alguna de sus gilipuerteces.
0
K
10
#1
YSiguesLeyendo
El presidente de la Junta contactó con el jefe del Ejecutivo y acordó una tregua, un alto el fuego político, que no enturbiara una situación trágica, con la total aceptación del presidente Pedro Sánchez.
1
K
30
#6
angelitoMagno
Acuerdo rechazado por VOX, por cierto.
www.meneame.net/story/vox-no-respetara-luto-nacional-tragedia-cordoba-
0
K
16
#5
Herumel
En ambos casos diría que es para dejar el evidencia a VOCS.
0
K
12
#2
obmultimedia
y luego va Feijóo y lo enmierda diciendo que nadie se puso en contacto con el.
0
K
11
#3
Paltus
Si no hay más sangre y más ataques es porque saben que tienen poco recorrido y sería enfangarse.
No me digáis que el silencio de Ayuso no es sospechoso.
0
K
10
#9
Supercinexin
#3
Ese trabajo de atacar y hacer sangre ahora lo hace Vox. El PePé puede sencillamente sentarse a esperar los votos de millones de ciudadanos que se van a creer a pies juntillas todo lo que digan Santi y sus huestes fascistas... pero que prefieren la moderación de un buen PP, como siempre ha sido, que Gobierne tranquilamente en mayoría y ya está, sin guerracivilismos ni crispaciones ni fascistadas. Derecha sí, pero tranquila, sin agresividad.
El PP, si no tuviera a un cretino total al volante,…
» ver todo el comentario
2
K
37
#14
yende
#9
Joder, no se si votarte positivo, o negativo por darles las llaves de la Moncloa!
0
K
9
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
