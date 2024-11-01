edición general
Juana Rivas, citada a declarar el 30 de octubre como investigada por la sustracción de su hijo menor

El juzgado ha fijado para el 30 de octubre la declaración de Juana Rivas como investigada por un presunto delito de sustracción de menores por retener en España durante siete meses a su hijo menor, Daniel, pese a los requerimientos de la justicia italiana. La eventual condena acarrearía un efecto directo: según la condición del indulto que recibió por los hechos de 2016/2017, si reincide dentro de cuatro años, deberá cumplir aquella pena de 2,5 años.

Pertinax #1 Pertinax *
Encerrararla quizás, pero un psiquiátrico, junto a su caterva.
denocinha #8 denocinha
#1 A favor. Añado que, a partir de ahora, debemos buscar otra loca a la que hacerle caso
Alakrán_ #6 Alakrán_
En diciembre, la justicia italiana permitió a Rivas traer a Granada a Daniel para Navidad, con contacto telefónico diario con el padre y seguimiento de una mediadora designada por el juzgado civil. Según el relato del procedimiento, nada de eso ocurrió
makinavaja #3 makinavaja
Ya fué detenida, juzgada y condenada a prisión por lo mismo... supongo que si reincide debería perder los beneficios del indulto....
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#3 Las piruetas que veremos, ni en el Circo del Sol, oiga.
#2 Borgiano
Es una madre protectora, no seáis fachas, por favor.
#4 re10
Que despliegue vamos a ver.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
¿Alguna noticia del hijo? Se supone que lleva un mes viviendo en Italia, ¿no?

Pregunto porque tengo entendido que había riesgo de que sufriera maltrato, o eso leí por aquí.
IkkiFenix #10 IkkiFenix
Una secuestradora no es una buena madre
yabumethod #9 yabumethod
Me flipa ver a gente resentida con esto. Si hay delito contra el menor habra que perseguirlo aun si es la misma madre.
