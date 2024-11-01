Juana Rivas, citada a declarar el 30 de octubre como investigada por la sustracción de su hijo menor

El juzgado ha fijado para el 30 de octubre la declaración de Juana Rivas como investigada por un presunto delito de sustracción de menores por retener en España durante siete meses a su hijo menor, Daniel, pese a los requerimientos de la justicia italiana. La eventual condena acarrearía un efecto directo: según la condición del indulto que recibió por los hechos de 2016/2017, si reincide dentro de cuatro años, deberá cumplir aquella pena de 2,5 años.