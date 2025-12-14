Juan del Val, premio Planeta: "Lo más peligroso de algunos autores es cuando el ego es mucho mayor que el talento"

Lo peligroso es cuando el ego es mucho mayor que el talento, algo que veo en muchos autores que terminan convertidos en críticos. En general se me reconoce una cierta habilidad para dialogar. Para escribir buenos diálogos hay que saber escuchar, y a mí escuchar se me da bien. Si no sabes escuchar, no puedes escribir bien.
Es un Tolosa.
Lo puedes poner en cualquier lado que siempre suelta su perla.
Lo ha dicho por experiencia propia, sabe muy bien que su ego es estratosférico y su talento mediocre en el mejor de los casos.