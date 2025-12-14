edición general
Juan del Val, premio Planeta: "Lo más peligroso de algunos autores es cuando el ego es mucho mayor que el talento"

Lo peligroso es cuando el ego es mucho mayor que el talento, algo que veo en muchos autores que terminan convertidos en críticos. En general se me reconoce una cierta habilidad para dialogar. Para escribir buenos diálogos hay que saber escuchar, y a mí escuchar se me da bien. Si no sabes escuchar, no puedes escribir bien.

Kasterot #1 Kasterot
Juan del val cumple.
Es un Tolosa.
Lo puedes poner en cualquier lado que siempre suelta su perla.
Mark_ #4 Mark_
Es que en su caso tampoco era muy difícil tener más ego que talento...
frg #7 frg
#4 Si y no, porque tiene tantísimo ego que es imposible superarlo con talento, por lo que ni siquiera lo intenta el muy gañán.
Mark_ #8 Mark_
#7 tuve la osadía de pararme a leer unas hojas de su "libro" y en menos de página y media me hizo sentir tal vergüenza ajena que me bajó hasta la tensión. El ridículo.
#5 ElFascismoMata
"Lo más peligroso de algunos autores es cuando el ego es mucho mayor que el talento"

Lo ha dicho por experiencia propia, sabe muy bien que su ego es estratosférico y su talento mediocre en el mejor de los casos.
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
jajajaja. jajajaja, jajajá... y todavía se cree que lo premian por su talento? y a su mujercita habría que darle un premio por aguantarle! este tío es gilipooooooollassss!!
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Qué listo que es el cabrón. Ya te digo que le funciona
