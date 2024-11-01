Juan Roig: "España no ha mirado a Portugal de igual a igual, no los tratamos como se merecen"

"España no ha mirado a Portugal de igual a igual, no los tratamos como se merecen y es un orgullo estar allí". Así lo ha señalado el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien ha destacado la expansión de la compañía en el país vecino durante su intervención en el 40º Congreso Aecoc
| etiquetas: juan roig , mercadona , roig arena
La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.
He estado recientemente en Lisboa, preciosa ciudad; Portugal es un país encantador con una gente super amable.
Es la tercera vez que voy y volveré.
Hablamos de un individuo al que le importa una mierda la integridad de sus trabajadores. Diría lo que sea con tal de seguir ganando dinero.
En serio, ¿con quien te juntas que piense mal de Portugal o los portugueses? Quitando esos que ya piensan mal de cualquier otro país vecino, claro.
Meneame, ya sabes.
El odio interno a lo español y al éxito es de vergüenza ajena y un poco de sesgo ideológico..
¿Haceis cursillo de odio y colorea o solo es odio intrínseco hacia los demás?