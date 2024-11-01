edición general
12 meneos
16 clics
Juan Roig: "España no ha mirado a Portugal de igual a igual, no los tratamos como se merecen"

Juan Roig: "España no ha mirado a Portugal de igual a igual, no los tratamos como se merecen"

"España no ha mirado a Portugal de igual a igual, no los tratamos como se merecen y es un orgullo estar allí". Así lo ha señalado el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien ha destacado la expansión de la compañía en el país vecino durante su intervención en el 40º Congreso Aecoc

| etiquetas: juan roig , mercadona , roig arena
11 1 0 K 135 actualidad
17 comentarios
11 1 0 K 135 actualidad
Comentarios destacados:    
sleep_timer #3 sleep_timer *
Que el tio me caiga mal no es óbice para que lo que diga sea cierto.
La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.

He estado recientemente en Lisboa, preciosa ciudad; Portugal es un país encantador con una gente super amable.
Es la tercera vez que voy y volveré.
8 K 75
Chinchorro #6 Chinchorro *
#3 Está diciendo eso para que sus negocios prosperen allí.
Hablamos de un individuo al que le importa una mierda la integridad de sus trabajadores. Diría lo que sea con tal de seguir ganando dinero.
4 K 32
mecha #8 mecha
#3 si, a partir de ahora cuando vea a un portugués no le voy a lanzar escupitajos. Esas palabrasme han cambiado la vida. Ahora los trataré con respeto, como si fueran personas iguales que yo. Aunque no lo sean.

En serio, ¿con quien te juntas que piense mal de Portugal o los portugueses? Quitando esos que ya piensan mal de cualquier otro país vecino, claro.
0 K 8
#13 Katos
#8 una persona dando su opinión no dice que te gas que hacer lo contrario.
0 K 10
BertoltBrecht #11 BertoltBrecht
#3 Es su dinero el que habla por él…
0 K 9
SeñorPresunciones #16 SeñorPresunciones
#3 Te han dado un voto negativo por decir algo con sentido y explicar que te gusta Portugal. Acojonante xD
0 K 12
sleep_timer #17 sleep_timer
#16 Si, bueno, es lo que tiene... Jajajaja...
Meneame, ya sabes.
1 K 24
JackNorte #2 JackNorte
Juan Roig que prefiere mandar a la gente a riesgo de su vida en medio de un temporal anunciado, dando lecciones como tratar a la gente como se merece.
5 K 33
#12 Katos
#2 #_6 madre mia con el "ejpanol" es que para que tener enemigos si ya os tenemos en casa.

El odio interno a lo español y al éxito es de vergüenza ajena y un poco de sesgo ideológico..
0 K 10
BertoltBrecht #1 BertoltBrecht
Juan Roig hablar con lengua de serpiente.
3 K 31
Veo #4 Veo
No los habrá visto él como iguales.
1 K 14
ehizabai #5 ehizabai
Tuvo la desfachatez de renegar de Castilla, y ganar. Eso no se perdona.
0 K 11
Alakrán_ #9 Alakrán_
Los españoles y portugueses tenemos la gran costumbre de ignorarnos mutuamente, como Buenos vecinos
0 K 11
Ovlak #7 Ovlak *
Hable por usted.
1 K 2
#10 luckyy
Este es un imbécil en diferido. Se ha ido a explotar a los portugueses porque son más baratos y ahora les hace la pelota
1 K 1
#14 Katos
#10 buahh incluso vi un Mercadona que es Valenciano en Madrid el otro día..que hijo y de puta cómo se atreve a internacionalizarse..

¿Haceis cursillo de odio y colorea o solo es odio intrínseco hacia los demás?
1 K 16
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
#14 solo le tienen fobia al trabajo.
0 K 6

menéame