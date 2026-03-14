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¿Por qué los jóvenes ya no bailan? "Muévete como si te fueran a grabar y esas imágenes te fueran a perseguir para siempre"

¿Por qué los jóvenes ya no bailan? "Muévete como si te fueran a grabar y esas imágenes te fueran a perseguir para siempre"

“Tienen miedo a que les graben”. “Hay un exceso de sentido del ridículo”, hay cuentas de discotecas ‘boomer’ que suben gente bailando y tienen casi más compartidos que ‘likes’, eso es porque la gente se pasa esos vídeos por privado para reírse de ellos”, cuenta enseñando los vídeos de un par de clubes de tardeo ‘boomer’ de Madrid, entre la generación Z y alfa haya mucha autoconsciencia, principalmente porque han nacido con las redes sociales y tienen el móvil muy presente. En el mundo digital ya se han acuñado términos como ‘hangxiety’, palabra que se compone por ‘hangover’ y ‘anxiety’ (resaca y ansiedad) y que visibiliza el comerse la cabeza por si el alcohol te convirtió en el hazmerreír de la noche.

| etiquetas: jóvenes , bailan , alcohol , grabar
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
wachington #2 wachington
Pese a ser agnóstico, doy gracias a Dios que no hubieran móviles con cámara a finales de los 80 y en los 90.
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Veelicus #7 Veelicus
#2 como no creyente solo puedo responder a eso: "vive dios!"
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manuelpepito #1 manuelpepito
Los que graban a gente borracha son unos putos gilipollas. Gente que da mucho asco.
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antesdarle #5 antesdarle
#1 hace poco estuve en cierto club de Berlín donde te ponen pegatinas en los objetivos del móvil. Mano de santo, creo que se debería normalizar en conciertos y discotecas hacerlo. No vi a nadie mirando el móvil.
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pepel #3 pepel
Yo desde que le ví bailar a Trump, me borré de las discotecas.
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Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
Mis andanzas de mozo en los 80 y adelante darian para muchos, pero muchos, videos virales.

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#6 Dav3n
Porque no tienen futuro alguno dentro de un sistema que muere.

Si no bailaba cuando era todo fiesta imagina en ese escenario xD

Arriba esos grunges cagoendios :hug:
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#8 Regreso *
Jodo, estos viven una mañana resacosa de fotos tuenti y les da un infarto. Eso sí que era pasar vergüenza. La sensación de levantarte por la mañana, recordando la noche a penas y estar esperando los numeritos verdes rezando para que no te hayan etiquetado vomitando en una esquina. Eso si que es hangiexity de esa. Y punto extra si le habias mandado un sms "texo d nenoss kai soñññlloo" a tu exnovia.
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#11 wendigo
"Baila como si nadie te viera, ama como si nunca te hubieran herido, canta como si nadie te oyera y trabaja como si no necesitaras el dinero"

Saludos
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Malinke #13 Malinke *
#11 pero eso no quita de no querer ver los resultados. :-D
Con ganas de bailar nunca me corté y ahora con una edad, tampoco. Nunca me vi bailando y tampoco quiero, porque si tengo ganas lo doy todo porque lo disfruto.
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#4 Raskin
No se drogan cómo antes
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torkato #9 torkato
#4 Diane tenía razón. El mundo está cambiando, la música está cambiando, las drogas están cambiando, hasta los hombres y mujeres están cambiando. Dentro de mil años no habrá ni tios ni tías, solo gilipollas.
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#12 Raskin
#9 no son necesarios mil años, el 70% ya lo son (gilipollas digo), y no sé si estaré siendo generoso
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menéame