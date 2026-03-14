¿Por qué los jóvenes ya no bailan? "Muévete como si te fueran a grabar y esas imágenes te fueran a perseguir para siempre"

“Tienen miedo a que les graben”. “Hay un exceso de sentido del ridículo”, hay cuentas de discotecas ‘boomer’ que suben gente bailando y tienen casi más compartidos que ‘likes’, eso es porque la gente se pasa esos vídeos por privado para reírse de ellos”, cuenta enseñando los vídeos de un par de clubes de tardeo ‘boomer’ de Madrid, entre la generación Z y alfa haya mucha autoconsciencia, principalmente porque han nacido con las redes sociales y tienen el móvil muy presente. En el mundo digital ya se han acuñado términos como ‘hangxiety’, palabra que se compone por ‘hangover’ y ‘anxiety’ (resaca y ansiedad) y que visibiliza el comerse la cabeza por si el alcohol te convirtió en el hazmerreír de la noche.