Los votantes jóvenes y las minorías que apoyaron a Trump en 2024 ahora lo odian [Ing]

Los votantes menores de 30 años, los votantes afroamericanos y los latinos apoyaron mucho más al presidente Trump en 2024 que a los anteriores candidatos presidenciales republicanos. Sin embargo, las encuestas a pie de urna realizadas la semana pasada en las elecciones de Nueva Jersey y Virginia muestran que los candidatos republicanos no igualaron el rendimiento de Trump. El Partido Republicano perdió de forma abrumadora entre los tres bloques de votantes.