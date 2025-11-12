edición general
10 meneos
14 clics
Los votantes jóvenes y las minorías que apoyaron a Trump en 2024 ahora lo odian [Ing]

Los votantes jóvenes y las minorías que apoyaron a Trump en 2024 ahora lo odian [Ing]

Los votantes menores de 30 años, los votantes afroamericanos y los latinos apoyaron mucho más al presidente Trump en 2024 que a los anteriores candidatos presidenciales republicanos. Sin embargo, las encuestas a pie de urna realizadas la semana pasada en las elecciones de Nueva Jersey y Virginia muestran que los candidatos republicanos no igualaron el rendimiento de Trump. El Partido Republicano perdió de forma abrumadora entre los tres bloques de votantes.

| etiquetas: trump , apoyo , minorías , jóvenes , rechazo
8 2 0 K 134 actualidad
9 comentarios
8 2 0 K 134 actualidad
Dragstat #5 Dragstat
En las próximas elecciones le votarán igual pero con odio, así tendrá su merecido.
0 K 20
Harkon #4 Harkon
No se podía saber, emoh sidoh engañadoh
0 K 17
JackNorte #2 JackNorte *
En campañas que se juega poco, sacar conclusiones sin toda la maquinaria electoral y las mentiras que se cuentan y recursos que se gastan , no se, el dia que haya unas elecciones a presidente veremos que nuevas mentiras se tragan dobladas.
0 K 12
Apotropeo #3 Apotropeo
#2 Que se jodan, a llorar a la lloreria.
La próxima vez usad la nuerona esa que tenéis a estrenar.
0 K 9
pitercio #1 pitercio
Pringaos.
0 K 10
g3_g3 #6 g3_g3 *
Pues que disfruten lo votado que les quedan más de 3 años de Trump.
0 K 10
#9 vituwaf
#6 Muchos más.
0 K 7
#7 Kuruñes3.0
xD tarde imbéciles, ahora os va a seguir dando por el culo.
0 K 7
Mimaus #8 Mimaus
¿Y que ha cambiado en su percepción para que lo odien ahora? Porque se podrán decir muchas cosas de Trump, pero es como el timo de la estampita. Solo engaña al que se piensa que a él no lo va a joder.
0 K 6

menéame