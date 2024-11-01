·
Un joven español, sobre la vivienda en España: "Por una habitación de 14 metros cuadrados te cobran 400 euros, debería ser ilegal"
Con un mercado inmobiliario cada vez más tensionado, basta con abrir cualquier portal de vivienda para encontrar anuncios con precios por las nubes.
vivienda
alquiler
#4
IkkiFenix
Unos 400 euros? No será en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, donde se han visto habitaciones por 600 euros o más. Una locura.
1
K
31
#8
lectordigital
Pues tontos que dejemos que esto pase y que aún haya inmobiliarias haciendo negocio
0
K
12
#2
Juantxi
Por 400 ya es difícil encontrar una habitación en algunas ciudades.
Esto apesta.
0
K
12
#6
aPedirAlMetro
#2
14 metros cuadrados por 400 euros ?
Joder vaya chollazo, donde hay que firmar ?
0
K
10
#3
emmett_brown
"Este es el manual". Mesías de los cojones.
0
K
11
#7
NPCMeneaMePersigue
Veis lo que os digo en
#1
Salvador, mesías, gracias por confirmar
#3
0
K
20
#5
nosomosnaiderl
No es ilegal. Es inmoral.
0
K
6
#1
NPCMeneaMePersigue
*
A portada, posicionamos en Google, lo ve la gente de latam, no viene, sigue la caida de trabajadores, lo cual obliga a las empresas a elevar salarios para cubrir la oferta. Subimos salarios, sin huelga ni nada.
Por esto, porque podemos cambiar mercados desde aquí es por lo que se me persigue y se me ataca. Ahora me llamarán llorón, dirán que esto salió en Facebook y me tirarán que soy un salvador, pero la historia es arreglamos las cosas sin ellos. Y este es el manual.
3
K
-15
#9
woody_alien
*
#1
Hay algo que me tiene muy intrigado, no le encuentro explicación:
Dices que tienes decenas de millones de suscriptores y visualizaciones en tus diferentes canales de lucha social. Con esas cifras, solo en Youtube, ya son cientos de miles o millones al año en monetización de tráfico. ¿Por qué no usas esa riqueza y creas una cooperativa de vivienda y una plataforma digital para gestionarla? sería mucho mas eficiente e impactante.
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
