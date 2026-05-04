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Una joven de 24 años permanece dos horas y media tirada a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan de Alicante tras un brote psicótico

Una joven de 24 años permanece dos horas y media tirada a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan de Alicante tras un brote psicótico

Inés, una joven de 24 años con problemas de salud mental, ha sido expulsada de Urgencias de Hospital de Sant Joan, donde ingresó en la noche del domingo con un brote psicótico, y ha permanecido en el suelo a las puertas del centro hospitalario sin atención durante horas, de acuerdo al testimonio de la familia y a las fotografías y vídeos grabados por su entorno, en los que se aprecia a la paciente tirada y tapada con una sábana tras ser dada de alta. La familia quiere denunciar públicamente esta situación al considerar que es de extrema gra...

| etiquetas: brote psicótico , expulsada , urgencias , hospital de sant joan , sábana
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2 comentarios
6 2 0 K 69 actualidad
#1 fremen11 *
Luego son objetores para practicar abortos.......HDLGP
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#2 Comorr
Vosotros seguíd criciticando el advenimiento derechita mientras el país se cae a pedazos
Máximos impuestos para tener un servicio digno de tercermundlandia
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menéame