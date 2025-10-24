Josep Lloret, biólogo: «Una sardina tiene menos omega-3 hoy que hace 30 años»

El calentamiento del mar y la sobreexplotación de las poblaciones pesqueras han reducido drásticamente los ácidos grasos Omega-3 disponible en el Mediterráneo. Los omega-3 son vitales para la biología del organismo, del pez, del pulpo o de la gamba; para su crecimiento y para su reproducción. Cuando nosotros los ingerimos, también son esenciales para nuestra salud. Y digo esto porque ni los peces ni los humanos podemos sintetizarlos en nuestro cuerpo. Solo los sintetizan los vegetales marinos, básicamente, algas y sobre todo el fitoplancton que