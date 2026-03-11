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José María Balcázar, presidente de Perú, descarta enfermedad: “Más bien, cada vez me vuelvo más inteligente; hablo con Kant y Hegel”  

José María Balcázar negó padecer alguna afección y afirmó experimentar un crecimiento intelectual que lo vincula con grandes pensadores. “me preocupa que cada día me vuelvo más inteligente y yo puedo hablar todos los días. Hablo con Kant, hablo con Hegel y eso prueba de que efectivamente estoy bien”, aseveró Balcázar que hizo una referencia a las críticas que lo sindican de estar a favor del matrimonio infantil "quizás fui malinterpretado por alguien que de repente no tiene una formación muy adecuada, no tiene un poco de cultura muy elevada”

| etiquetas: josé maría balcázar , kant , hegel , perú
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6 comentarios
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
¿Y le contestan? :roll:
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Alegremensajero #4 Alegremensajero
#2 Sí, por parte de Hegel es el espíritu absoluto el que le contesta y por parte de Kant le contesta el imperativo categórico.
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#5 Sacapuntas
#2 #4 El problema es con qué órgano piensa él. No es enfermedad. Es vicio. xD
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Alegremensajero #6 Alegremensajero
#5 ¿Y quién ha dicho que piense? El habla con quien le da la gana :troll:
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estemenda #3 estemenda
Madre mía cómo está de la chola el cholo este.
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