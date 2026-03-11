José María Balcázar, presidente de Perú, descarta enfermedad: “Más bien, cada vez me vuelvo más inteligente; hablo con Kant y Hegel”  

José María Balcázar negó padecer alguna afección y afirmó experimentar un crecimiento intelectual que lo vincula con grandes pensadores. “me preocupa que cada día me vuelvo más inteligente y yo puedo hablar todos los días. Hablo con Kant, hablo con Hegel y eso prueba de que efectivamente estoy bien”, aseveró Balcázar que hizo una referencia a las críticas que lo sindican de estar a favor del matrimonio infantil "quizás fui malinterpretado por alguien que de repente no tiene una formación muy adecuada, no tiene un poco de cultura muy elevada”