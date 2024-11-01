edición general
José Luis Ruiz, encargado de obra: “formas a un chico en la construcción y en 30 días se va a Mercadona”

“Estuve de administrativo ganando 20.000 pesetas, mientras mi hermano en la obra se llevaba 85.000”. Hoy, muchos obreros cobran entre 1.100 y 1.200€, un salario que apenas permite sobrevivir. “Construimos pisos que no nos vamos a poder comprar”. “Ahora lo primero que preguntan es por los horarios, y tienen razón. Si quieres tener familia, necesitas tiempo”. Pero esa mentalidad choca con un sector con jornadas interminables y poco margen para conciliar. "Prefieren reponer en un supermercado antes que trabajar al sol o bajo la lluvia”.

HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Voy a contar una anécdota (y es real, no es que "me han contado que ..." porque me lo han dicho a mí)

Teníamos a una chica subcontratada trabajando como programadora. Entre que la empresa no era la mejor del mundo, el jefe que era un agarrado y que estabamos fuera de Madrid su sueldo no era precisamente una maravilla. Total que un día se cabrea y me dice "Para ganar lo que gano, me voy a Mercadona y allí no me llaman a la una de la mañana para reponer los yogures"

Al final se fue a otra empresa y le va mejor.
Olepoint #14 Olepoint
#3 Hay demasiado "patrio" que añora la esclavitud.
frankiegth #1 frankiegth *
'..."Prefieren reponer en un supermercado antes que trabajar al sol o bajo la lluvia”....'

¡Y quién no! xD Hasta los animales silvestres se refugian como pueden de la lluvia o del sol intenso, ibamos a ser nosotros menos.
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Que pagen de media 1800€-2000€ netos en la construccion y ya veras como hacen cola para trabajar.
Lyovin81 #5 Lyovin81 *
#1 Eso iba a decir yo. Normal.
Que hagan de la construcción un sector cómodo para trabajar (ritmos tranquilos, descansos a manta, nada de tostarse al sol en verano no estar bajo la lluvia en invierno) y la gente querrá trabajar en ello.
Pero los empresaurios quieren gente que se pase toda su vida laboral jodida y luego una jubilación llena de terribles achaques, para mientras tanto pasearse ellos en sus cochazos y pasarse una vida de restaurantes, putas y cocaína.
Pues nada, que lloren y que les den mucho por el culo. Ojalá no encuentren a NADIE ni para una puta semana.
makinavaja #6 makinavaja
#1 ...y cobrando más!!!!
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#1 si me pone encima de la mesa un horario registrado de 8 a 16:00, de lunes a viernes y 2500€ de base con la categoría correspondiente y cursos, mañana mismo le firmo el contrato y una permanencia de 2 años
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Lo que no entiendo, es como fueron posibles los sueldos que cobraban los albañiles en 2008 :-|
Alegremensajero #13 Alegremensajero
#12 Infinitos menos controles laborales y mucho dinero negro de por medio.
have_a_nice_day #15 have_a_nice_day
#12 Precios de suelo de saldo, convenios inmobiliarios por los que los ayuntamientos regalaban el suelo...
Dragstat #18 Dragstat
#12 Dinero barato, los bancos daban hipotecas del 100% simplemente enseñado el DNI, e imagino que lo mismo que pasa ahora mismo con la burbuja de la IA, había que construir lo más rápido posible antes de que estallara porque se iba a vender todos a precios cada vez más altos. Ahora parece que les compensa construir menos pero mas caro porque los que compran van a tocateja.
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
Pues que ofrezca mejores condiciones, tambien han de competir por ese recurso llamado empleado
Xuanin71 #8 Xuanin71
#4 veis . la ley de la oferta y la demanda funciona.




(Importemos más inmigración)
strike5000 #10 strike5000
#4 En plena burbuja inmobiliaria un albañil cobraba más que un medico, y eso tampoco era ni razonable, ni normal.
#16 Sacapuntas
Eso es lo raro, que ahora no cobren igual o más que un médico estando los pisos como están de caros.
#9 Borgiano
El cobete
#7 SantanaS
Yo trabajé en el campo demasiados años hasta que pude terminar la carrera y vivir de ella. A mi hijo no se lo permitiría. Son otros tiempos y hay que avanzar.
#17 Ingjen
vaya mierda de anécdota, tendría gracia si se hubiera ido de verdad al mercadona. Si se fue a otra empresa no es una anécdota es una historia que TODOS hemos visto (gente que se cambia de empresa)
