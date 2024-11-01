edición general
José Bono compra cinco inmuebles en Marruecos por 259.900 euros tras el giro sobre el Sáhara

El exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono ha adquirido cinco inmuebles urbanos en en la costa de Tánger (Marruecos) por un importe total de 259.900 euros, según consta en la memoria anual de una sociedad mercantil dedicada a la gestión adminsitrativa y consultoría en la que figura como administrador único. Las operaciones se realizaron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, todas con una participación del 100%, y se concentran en la zona de Ben Charki.

Comentarios destacados:      
Veelicus #2 Veelicus
Estos son los socialistas buenos, los que se forran a costa de una ocupacion
4 K 80
Trigonometrico #16 Trigonometrico
#2 53.000 € cada inmueble. Parece un negocio interesante.
0 K 11
#14 Daniel2000 *
Como si a mi, que soy una piltrafilla de septiembre u octubre del 2025 me interesase el karma

A quien le interesa defender ese #1 es a candonga1, siendo consecuente con el pensamiento único, siendo lider de una secta.

A mi me da igual.

Yo no tengo nada que perder, otros se levantan por la mañana para ver si son el número 1 o el karma les ha bajado al 8 ... y entonces crisis familiar.

Que seas feliz. chaval.
1 K 26
#3 Daniel2000
Esta noticia la tumban en 3, 2, 1 ... (pongo el temporizador del Iphone perdón, del movil chino, que hace lo mismo que un Iphone que cuesta 10 veces mas.
2 K 40
#4 LaMinaEnMiPuerta
#3 Intentaría leerla pero dice que si apoyas el periodismo le des a continuar. No sé si lo dicen enserio o en broma
4 K 46
#7 Daniel2000
#6 #4 ... La parejita de que para leer un libro de la biblioteca, se marchan indignados ya que les han perdido el DNI.

Ni por curiosidad por ver el libro, muy dignos, se van los dos muy orgullosos del brazo cogidos.
2 K 6
#9 Daniel2000
#7 Leches, como me llegan los negativos.

Ni en tiempos de Hitler ni Stalin.
1 K 26
#11 candonga1 *
#9 Estás bien?... crees que solo sabes jugar tú a lo de endosar negativos?... conste que has empezado tú!!!

A pastar, ahora sí.
0 K 20
elsnons #13 elsnons *
Pepe Bono el que encontró el lugar ideal para reunirse y hacer negocios socialistas, el hipódromo de la Zarzuela del que fue administrador tras su salida del gobierno . Un lugar público, discreto, privilegiado a disposición de un selecto club de nombres de la política y el IBEX 35
1 K 22
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Descuento de habibi
1 K 18
pitercio #8 pitercio
Un día llorará. No le van a quedar ni las toallas, bueno, igual eso es lo primero que se va.
0 K 18
#10 Daniel2000
#8 Los marroquís recogepelotas de la final de la Copa de África tienen un buen surtido.
1 K 29
#12 Daniel2000
¿Estás bien?.

Bien, cotizando y pagando impuestos desde las 06:15 (cotizar y pagar impuestos ... lo que hacen los trabajadores)

crees que solo sabes jugar tú a lo de endosar negativos?... conste que has empezado tú!!!

Usted no ha puesto negativo alguno ... pues nada. A pastar, zurdo.
0 K 15
#15 Daniel2000
Usted nunca ha endosado negativos ... seguro.

Sin leer el comentario ni la noticia, simplemente por el medio, o la línea editorial.

Numero 1, si jugamos, jugamos ... que yo no miro el karma ni el ranlking cada mañana (como hacen otros)

A pastar,
0 K 15
#19 BurraPeideira_
José Bono, el que iba a Guinea ecuatorial a hacer de comisionista en los tratos entre Obiang y las empresas españolas.
0 K 11
Lamantua #18 Lamantua
Un dominicano invirtiendo en Marruecos..?
0 K 9
Andreham #17 Andreham
Por mucho esfuerzo que se haga en etiquetar a una persona como socialista, si es del PSOE, y encima BONO, no puede uno más que reírse y señalar al idiota que lo dice completamente seguro.
0 K 8

