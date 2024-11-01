José Bono compra cinco inmuebles en Marruecos por 259.900 euros tras el giro sobre el Sáhara

El exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono ha adquirido cinco inmuebles urbanos en en la costa de Tánger (Marruecos) por un importe total de 259.900 euros, según consta en la memoria anual de una sociedad mercantil dedicada a la gestión adminsitrativa y consultoría en la que figura como administrador único. Las operaciones se realizaron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, todas con una participación del 100%, y se concentran en la zona de Ben Charki.