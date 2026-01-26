·
15
196
clics
196
clics
José Antonio (29), el funcionario que vive en una furgoneta: "Yo cobro una miseria, pero igual que todos ustedes"
Ante los altos precios del alquiler y la precariedad laboral, José Antonio muestra en redes cómo es su día a día viviendo en una furgoneta
|
etiquetas
:
empleo
,
vivienda
,
precariedad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
bigmat
Titular de "El País" mañana: "Los jóvenes disfrutan del Van-living, viajar y vivir al mismo tiempo"
5
K
63
#4
Indiana.Collons
#3
"otro éxito de nuestro gran presidente Pedro Sánchez" "No votéis a la ultraderecha, que arruinará todo lo que hemos conseguido"
5
K
-9
#9
almadepato
#4
Bastante tiene con intentar que no pierdas lo que otros consiguieron para ti.
0
K
9
#11
Kantinero
#4
igual es que no has llegado a esta parte:
Puede que para algunos mi vida sea de pobre, pero para mí, esta vida que he elegido es de millonario", asegura.
0
K
12
#13
EldelaPepi
#4
Joder Indi, vaya análisis mas completo.
Apuntas demasiado bajo, me parece a mí.
Así nunca vas a acertar.
0
K
8
#8
almadepato
#3
Te has adelantado. Deberías dedicarte a esto.
0
K
9
#2
Borgiano
El cobete
1
K
15
#1
YSiguesLeyendo
"Os enseño cómo vive un pobre en una furgoneta", afirma en uno de sus vídeos, en los que responde a quienes lo acusan de romantizar la precariedad.
0
K
12
#5
Cantro
Es como el hijo secreto de Abascal y el presentador del canal de Youtube "Un Mundo Inmenso"
0
K
10
#7
almadepato
El problema no es lo que ganas.
El problema es lo que pagas por lo necesario para vivir con dignidad.
0
K
9
#6
BoosterFelix
Cuando enviáis noticias aporofóbicas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esta pobreza, esta precariedad, este capitalismo y esta monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte decís que la pobreza y la precariedad son cosas tan estupendas como para incluso defender también el derecho de hacer nacer a vuestras propias proles en ellas, pero…
» ver todo el comentario
0
K
9
#10
bestiapeluda
#6
Eres un pesao y un chapas
1
K
23
#12
Macnulti_reencarnado
Que se monte un canal de creador de contenidos en Youtube y a monetizar. Todavía cabe algún espabilao con autocaravana más.
Ah! Y que disfrute lo votado.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
