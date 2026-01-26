edición general
José Antonio (29), el funcionario que vive en una furgoneta: "Yo cobro una miseria, pero igual que todos ustedes"

Ante los altos precios del alquiler y la precariedad laboral, José Antonio muestra en redes cómo es su día a día viviendo en una furgoneta

13 comentarios
Comentarios destacados:    
bigmat #3 bigmat
Titular de "El País" mañana: "Los jóvenes disfrutan del Van-living, viajar y vivir al mismo tiempo"
5 K 63
#4 Indiana.Collons
#3 "otro éxito de nuestro gran presidente Pedro Sánchez" "No votéis a la ultraderecha, que arruinará todo lo que hemos conseguido"
5 K -9
almadepato #9 almadepato
#4 Bastante tiene con intentar que no pierdas lo que otros consiguieron para ti.
0 K 9
Kantinero #11 Kantinero
#4 igual es que no has llegado a esta parte:
Puede que para algunos mi vida sea de pobre, pero para mí, esta vida que he elegido es de millonario", asegura.
0 K 12
EldelaPepi #13 EldelaPepi
#4
Joder Indi, vaya análisis mas completo.

Apuntas demasiado bajo, me parece a mí.
Así nunca vas a acertar.
0 K 8
almadepato #8 almadepato
#3 Te has adelantado. Deberías dedicarte a esto.
0 K 9
#2 Borgiano
El cobete
1 K 15
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"Os enseño cómo vive un pobre en una furgoneta", afirma en uno de sus vídeos, en los que responde a quienes lo acusan de romantizar la precariedad.
0 K 12
Cantro #5 Cantro
Es como el hijo secreto de Abascal y el presentador del canal de Youtube "Un Mundo Inmenso" o_o
0 K 10
almadepato #7 almadepato
El problema no es lo que ganas.
El problema es lo que pagas por lo necesario para vivir con dignidad.
0 K 9
#6 BoosterFelix
Cuando enviáis noticias aporofóbicas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esta pobreza, esta precariedad, este capitalismo y esta monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte decís que la pobreza y la precariedad son cosas tan estupendas como para incluso defender también el derecho de hacer nacer a vuestras propias proles en ellas, pero…   » ver todo el comentario
0 K 9
#10 bestiapeluda
#6 Eres un pesao y un chapas
1 K 23
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
Que se monte un canal de creador de contenidos en Youtube y a monetizar. Todavía cabe algún espabilao con autocaravana más.
Ah! Y que disfrute lo votado.
0 K 7

