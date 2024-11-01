edición general
Jorge Martínez, de Ilegales: "Rosalía no vale una mierda; es una tonadillera hortera"

¿Has escuchado el de Rosalía? Me ha resultado doloroso escucharlo. Y bueno, yo no me lo trago. Esto, pues… no vale una mierda. Es la realidad. Hay muchísimas cosas interesantes por ahí. Este caso no. Les puede sonar exótico a una serie de señores por ahí… hay mucha gente que lo pone bien en defensa propia porque tienen mucho que ganar con ello. Yo no tengo nada que ganar ni que perder. A mí me parece una basura. Me parece una tonadillera hortera, como siempre han sido las tonadilleras.

#2 Jesucripto
Rosalía es una tonadillera y una hortera ... ¿Y va a toda hostia por la carretera? :troll:
#10 VFR
#2 Te ha quedado un poco macarra
Torrezzno #8 Torrezzno
Como decir que eres boomer sin decir que eres boomer
#3 luckyy
A este no le gustaban ni los hippies
#5 El_Pobrecito_Hablador
"El rey va desnudo"  media
#6 sald64059
Y el agua moja.
Pero no os quedéis en el titular click bait, que el artículo es más largo y mucho más interesante
#7 yarkyark
#6 Cierto
Anfiarao #4 Anfiarao
Se tenía que decir y se dijo!
letra #1 letra *
Totalmente. Y que se meta su camisa de fuerza de monja por el orto. Viva Los Ilegales.
pitercio #9 pitercio
¿Mensaje libre de henbidia kochina? :troll:
tetepepe #11 tetepepe
Me sobra lo de "tonadillera".
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
Ya le dedicará un disco si eso
