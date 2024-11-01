Jorge Martínez, de Ilegales: "Rosalía no vale una mierda; es una tonadillera hortera"

¿Has escuchado el de Rosalía? Me ha resultado doloroso escucharlo. Y bueno, yo no me lo trago. Esto, pues… no vale una mierda. Es la realidad. Hay muchísimas cosas interesantes por ahí. Este caso no. Les puede sonar exótico a una serie de señores por ahí… hay mucha gente que lo pone bien en defensa propia porque tienen mucho que ganar con ello. Yo no tengo nada que ganar ni que perder. A mí me parece una basura. Me parece una tonadillera hortera, como siempre han sido las tonadilleras.