Jordi Ferrés, educador felino: “Los gatos no son tan independientes, muchos sienten angustia cuando te vas de vacaciones y te castigan al volver, quieren que les pidas perdón”

¿Los gatos se pueden quedar solos en casa cuando nos vamos de vacaciones? Sí, en principio no tiene que haber ningún problema. Ahora, que se pueden quedar solos, sí, pero que luego el gato se enfade porque se ha quedado solo y no le ha gustado, también. ¿Cuántos días es viable? Yo más de tres o cuatro días no lo recomiendo. Por poder, se les puede dejar comida para una semana, pero no se trata de eso, porque ellos sufren. Así que no deberíamos dejar al gato más de tres o cuatro días sin ningún tipo de supervisión.