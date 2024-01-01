"Las apariencias engañan" | Leonardo A (antes Leonardo Dantés) | TEDxCadizUniversity  

En muchas ocasiones, tenemos una imagen determinada de personas populares, pero, como explica el artista musical Leonardo A. (antes Leonardo Dantés), las apariencias engañan. Así, aunque muchas personas solo conocen su faceta “friki”, lo cierto es que cuenta con una larga carrera plagada de éxitos como compositor, de la que se han beneficiado artistas como Los Chunguitos, Lola Flores, Sara Montiel o Raffaella Carrá. En esta charla tremendamente personal, Leonardo A. Recorrerá su carrera profesional para demostrar que las apariencias engañan.