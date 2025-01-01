edición general
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios

Este cortometraje de dos minutos ganó 27 premios. El mensaje de la película es el servicio humano y la ayuda a los niños.

pocos premios me parecen muy bueno
Este corto ha sido tachado ya de antisemita?
Es difícil comentarlo sin hacer spoiler, solo puedes decir que es muy bueno y que llega al alma
