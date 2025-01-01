·
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
Este cortometraje de dos minutos ganó 27 premios. El mensaje de la película es el servicio humano y la ayuda a los niños.
cortometraje
turco
27
premios
gaza
hambruna
cultura
#1
tricionide
pocos premios me parecen muy bueno
2
K
35
#2
UNX
Este corto ha sido tachado ya de antisemita?
1
K
19
#3
nemeame
Es difícil comentarlo sin hacer spoiler, solo puedes decir que es muy bueno y que llega al alma
0
K
9
