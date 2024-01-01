edición general
Subí un vídeo denunciando la ludopatía online: Youtube me lo eliminó

Ayer, Youtube borró de mi canal un vídeo en el que hablo sobre como la ludopatía está aumentando en el mundo debido a que cada vez hay más herramientas y opciones para apostar online. No se trata de una apología del gambling, sino de una condena, pero Youtube ha considerado que mi denuncia de 15 minutos en realidad es una promoción de las apuestas. Después de mandar una apelación e implorar que, por favor, no fuese una máquina sino un humano el responsable de aplicarme la guadaña, YT se mantuvo firme. Así que he subido el vídeo a mi web.

#1 Cucufloro
La misma Youtube que anuncia webs de casinos online y gambling, la misma Youtube que permite canales dedicados en exclusiva a este turbio pasatiempo (con mención especial al canal del streamer XQC, de nombre, XQC Gambling, hermoso canal el suyo, estremecedora doble vaya de medir, Youtube), esa misma Youtube ha considerado que lo que te cuento en este enlace (sin publicidad ni monetización) es una promoción del mundo de las apuestas.

Sigo sin entender nada.
