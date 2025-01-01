Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU

La semana pasada se conoció una noticia de gran envergadura por lo que significaba en Europa: España había dado un portazo a la flota de 50 cazas F-35 que tenía apalabrados con Estados Unidos. Las razones: la apuesta por una “defensa europea” y la desconfianza a una tecnología militar en la que Washington tiene gran influencia, incluso después de comprado el lote. Resulta que se han sumado muchas más naciones a la “iniciativa”.
Que asco de gente entre la que vivo, ya he caído hasta en echar un euromillones para ver si me cae algo y poder pasar de todos.
¿Es que nadie piensa en la salud cardiovascular del narcopresidente o del pagascal?
- Canadá en marzo ya se replanteaba la compra
- Portugal da marcha atrás en abril
- India y Suiza simplemente les han abierto el culo con los aranceles, y nada que ver con seguir ejemplo de Pedro.
El resto de países han comprado o van a comrar.
Si, yo también me quedé to loco.
Yo, ahí lo dejo.
Si junto fuerzas (y me tapo bien fuerte la nariz) la próxima vez... joder lo que me cuesta decirlo... uffff... lo mismo... uffffgghh... lo mismo... ACABO VOTANDO POR PERROXANXE!
Qué asco me doy ahora mismo. Joderrr... pero lo haría!
Yo antes voté... Podemos
Luego no voté
Y así hasta ahora, que empieza a apestar a Frijolito y Ab-ash-khal y ufffff
Si no hay dinero tampoco aviones.
Empieza por "d" y termina en "n", cuatro letras en singular.
Vale, lo he leído en #17. Cuando he pensado dran, dren, drin, dron drun, no me ha sonado a nada
Para qué exsctamente??
Casi que da tiempo a diseñar uno de sexta generación y fabricarlo.
¡Es el mercado, amigos! #Es_el_mercado_amigos
Lo que ha pasado es que naranjito es un gilipollas y donde tenían un producto que se vendía solo ahora solo se ve el peligro de depender casi totalmente de un crío de pañal y sus locuras.
Lo de si es verdad que pueden "apagarlos" o no es casi anecdótico, en cuanto no te vendan piezas te dejan el avión en tierra en un par de… » ver todo el comentario
Hacen falta los F35 para justificar los portaaviones.
Hacen falta portaaviones para justificar los F35.
Básicamente es la cantinela que nos quieren hacer creer.
La gente es así de ignorante, caladero del PP y Vox y las ardillas...
Cada día me arrepiento más de no haberme ido de España cuando acabé la carrera.