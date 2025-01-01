edición general
Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU

La semana pasada se conoció una noticia de gran envergadura por lo que significaba en Europa: España había dado un portazo a la flota de 50 cazas F-35 que tenía apalabrados con Estados Unidos. Las razones: la apuesta por una “defensa europea” y la desconfianza a una tecnología militar en la que Washington tiene gran influencia, incluso después de comprado el lote. Resulta que se han sumado muchas más naciones a la “iniciativa”.

karakol #2 karakol
¿Todos? No. Un pequeño grupo de irreductibles y corruptos lamebotas vendepatrias quieren trincar y, al mismo tiempo, demostrar su más patético vasallaje al amo.

www.meneame.net/story/pp-retomara-compra-caza-f-35-estadounidense-vuel
XtrMnIO #4 XtrMnIO
#2 Y por supuesto que sacarán la pasta de educación, sanidad y hucha de las pensiones.
raistlinM #23 raistlinM
#4 Pero la gente es así, preferirán no poder pagar la universidad o el bachillerato a sus hijos, o endeudarse hasta las trancas para ello, y tener una sanidad de mierda en la que tener un contratiempo signifique perder hasta la casa pero oye!!! menudos F35 tenemos para que "no nos invada el moro", que esto te juro que se lo he oído a personas aparentemente hasta inteligentes!!!!

Que asco de gente entre la que vivo, ya he caído hasta en echar un euromillones para ver si me cae algo y poder pasar de todos.
reivaj01 #1 reivaj01 *
Otra noticia del liderazgo del Perro xanxez por Europa.
¿Es que nadie piensa en la salud cardiovascular del narcopresidente o del pagascal?
#11 Ominous *
#1 Porque correlación no implica causalidad. Si creéis que los países imitan a Sánchez porqué es el valiente que marca el camino... Es un titular retorcido para variar. Basta un golpe de google para ver:

- Canadá en marzo ya se replanteaba la compra
- Portugal da marcha atrás en abril
- India y Suiza simplemente les han abierto el culo con los aranceles, y nada que ver con seguir ejemplo de Pedro.
El resto de países han comprado o van a comrar.
#28 Culpepper
#11 pues en el subreddit de Suiza estaban llorando el otro día y diciendo que ojalá tuviesen un país con amor propio como España.

Si, yo también me quedé to loco.
yocaminoapata #30 yocaminoapata
#11 ¿Cuantos se negaron a aportar el 5% en defensa?
1 K 11
victorjba #19 victorjba
#1 Es lo que tiene tener (por fin) un presidente que chapurree el inglés, no hace falta que sea Shakespeare.
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Es que los F35 son Decepticons...

Yo, ahí lo dejo.
sotillo #9 sotillo
#3 Menos F35 y más DHC 515, necesitamos medios aéreos más potentes y modernos para la guerra contra el fuego, se que se están haciendo cosas pero necesitamos que sea ya, se han encargado 7 y se va a aumentar el presupuesto del ala 43 que pasará a estar integrado en la UME pero hay que acelerar el tema y de paso esto es inversión militar aunque muchos generales prefieran otro tipo bombarderos
tommyx #15 tommyx
#3 si, de decepcionar
gauntlet_ #26 gauntlet_
#3 Sin tener ni puta idea de lo que digo, he leído que esos aviones son importantes porque son la única alternativa para despegue vertical en el único portaaviones que tenemos. Pero también he leído que hoy los portaaviones son bastante vulnerables a drones y misiles y que un país medio bien armado puede hundirlos en unos minutos. No sé si realmente España necesita un portaaviones para algo realmente importante.
babuino #7 babuino
Este tipo de noticias... grrrrr
Si junto fuerzas (y me tapo bien fuerte la nariz) la próxima vez... joder lo que me cuesta decirlo... uffff... lo mismo... uffffgghh... lo mismo... ACABO VOTANDO POR PERROXANXE!
Qué asco me doy ahora mismo. Joderrr... pero lo haría!
#16 jools
#7 el típico “yo es que antes votaba a Vox pero ahora…” :troll:
babuino #35 babuino
#16 jejejejejeje. No
Yo antes voté... Podemos
Luego no voté
Y así hasta ahora, que empieza a apestar a Frijolito y Ab-ash-khal y ufffff
Asimismov #6 Asimismov *
Normal, con la balanza comercial ya deficitaria, nos impiden comerciar a causa de los aranceles y eso afecta al presupuesto por lo que no podemos comprarles aviones y menos aviones trucados.
Si no hay dinero tampoco aviones.
ContinuumST #5 ContinuumST
"Sin esa opción, España y los que le sigan tendrían que redefinir el papel de su portaaviones o adaptar otras soluciones. "

Empieza por "d" y termina en "n", cuatro letras en singular.
Asimismov #8 Asimismov
#5 basta con alicatar la pista de despegue y aterrizaje.
sotillo #10 sotillo
#8 Con porcelanico, que eso es la hostia
Asimismov #12 Asimismov
#10 mejor vitrocrámico como el de las cocinas encimeras, más resistente al calor de los gases del despegue vertical.
victorjba #20 victorjba
#12 Si, pero tendrá que comprar vitroclen por toneladas para que no se raye, el de hacendado no vale xD
tommyx #17 tommyx
#5 dron ?
#27 unomasdelmonton *
#5 creo que he hecho todas las combinaciones posibles y no me sale ninguna palabra coherente. ¿Cuál es?
Vale, lo he leído en #17. Cuando he pensado dran, dren, drin, dron drun, no me ha sonado a nada xD
ContinuumST #32 ContinuumST
#27 :-P Dron. :-P
#18 chavi
#5 ... o no.

Para qué exsctamente??
ContinuumST #21 ContinuumST
#18 ¿Para poder utilizar el portaviones? ?(
#22 chavi *
#21 Para qué ? Qué ocurriria si simplemente no se utiliza?
ContinuumST #29 ContinuumST *
#22 Ah, bueno, claro el pacifismo es lo que tiene, y me gustaría soñar en que fuera posible en un futuro cercano, pero... me da que no va a estar presente en el corto o medio plazo. Por desgracia.
victorjba #24 victorjba
#18 España tiene 2 zonas de conflicto potenciales: Ceuta y Melilla por un lado y Canarias por otro. El norte de África lo cubres perfectamente desde las bases de la península. El problema es Canarias. Hay que mantener la ruta naval abierta porque Canarias no se autoabastece de casi nada, necesita que lleguen cosas regularmente por vía marítima. Y el mar es muy grande, tienes cazas en la península y en Gando, pero viene muy bien tener un tercer vértice. Y además si hubiese que pasar a saludar al amigo Mojamé tienes más flexibilidad para hacerlo. Para eso necesitamos portaaviones... y los S80
oLiMoN63 #36 oLiMoN63
#5 hubo un tiempo para los grandes acorazados y ha habido un tiempo para los portaaviones.
angelitoMagno #33 angelitoMagno
¿Pero no nos iban a obligar a comprar armamento USA?
raistlinM #39 raistlinM
#33 Yo creo que muchos países están a la espera de que la espiche naranjito y ver si lo que viene después no es peor... aunque el Vance ese da signos de ser otro loco.
vicus. #38 vicus.
El avión es bueno, pero solo para USA. Para los demás, es carísimo y más caro aún de mantener, y para colmo, no vale para nada. Porque comprar un aparato tan caro, para luego tener que preguntar a los gringos cada vez que se dispara, pue va ser que no, porque en el momento en que preguntas y esperas que te autoricen, ya estás muerto.
vviccio #40 vviccio
Vienen con un virus sionista de serie.
makinavaja #13 makinavaja
Veo volando nuevos aranceles trumperos.... :-D :-D
perrico #31 perrico
El tema es que si compras hoy los F35 a saber cuando te los dan, que esa es otra.
Casi que da tiempo a diseñar uno de sexta generación y fabricarlo.
#14 mcfgdbbn3 *
¿Y qué esperaban? Si hacen un avión peor que otras alternativas... ¡Los clientes no te los compran!

¡Es el mercado, amigos! #Es_el_mercado_amigos
raistlinM #34 raistlinM
#14 El avión ahora mismo es lo mejor que se puede comprar, posiblemente el EF o el Rafale sean mejor en algún punto pero la solución total es mejor, eso es así.
Lo que ha pasado es que naranjito es un gilipollas y donde tenían un producto que se vendía solo ahora solo se ve el peligro de depender casi totalmente de un crío de pañal y sus locuras.
Lo de si es verdad que pueden "apagarlos" o no es casi anecdótico, en cuanto no te vendan piezas te dejan el avión en tierra en un par de…   » ver todo el comentario
Oestrimnio #25 Oestrimnio
Lógica del gasto militar :
Hacen falta los F35 para justificar los portaaviones.
Hacen falta portaaviones para justificar los F35.
:roll:

Básicamente es la cantinela que nos quieren hacer creer.
raistlinM #37 raistlinM
#25 Tal cual, ahí tenemos a los bobos de "nos invade el moro" con esa cantinela por el tema de Las Canarias, como si el portaaviones que se puede permitir España fuese a parar una invasión a Las Canarias....
La gente es así de ignorante, caladero del PP y Vox y las ardillas...

Cada día me arrepiento más de no haberme ido de España cuando acabé la carrera.
