Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU

La semana pasada se conoció una noticia de gran envergadura por lo que significaba en Europa: España había dado un portazo a la flota de 50 cazas F-35 que tenía apalabrados con Estados Unidos. Las razones: la apuesta por una “defensa europea” y la desconfianza a una tecnología militar en la que Washington tiene gran influencia, incluso después de comprado el lote. Resulta que se han sumado muchas más naciones a la “iniciativa”.